Война – не оправдание: суд объяснил, почему не всем разрешено иметь оружие в тылу

В суде пытались доказать право гражданского на хранение огнестрельного оружия. Однако на территории, где обвиняемый проживал, не было необходимости в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии и устранении конкретной угрозы.

Действительно ли мужчина не мог владеть винтовкой?

Гражданин обвинялся в том, что с 2022 года незаконно хранил четыре единицы огнестрельного оружия в своем доме в Тернопольской области. Как говорится в деле №607/18500/23, на охотничью нарезную винтовку "CZ 550" он законного разрешения не имел.

Оружие изъяли полицейские во время обыска в марте 2023 года. Тогда суд первой инстанции оправдал мужчину, ведь якобы не было состава правонарушения. Но апелляция доказала обратное: за незаконное хранение оружия мужчина признан виновным по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, которая устанавливает ответственность за обращение с оружием, которое есть у человека незаконно.

Однако защитник обвиняемого настаивал, что мужчина имел право на оружие, согласно статьей 43-1 УК. Он отмечал, что во время военного положения или в период вооруженного конфликта владение оружием является разновидностью крайней необходимости. А потому и не считается уголовным правонарушением.

Как дело решил Верховный Суд?

Верховный Суд объяснил, почему в этом случае нельзя применить соответствующую статью. На территории Тернопольской области, где у мужчины обнаружили оружие, боевых действий не ведется. Поэтому нет и обстоятельств, из-за которых возникала бы необходимость в применении нарезного огнестрельного оружия.

Даже если в марте 2023 подразделениям ВСУ оружие выдавалось для обороны государства и сдерживания вооруженной агрессии не оправдывает мужчину. По месту жительства приобрести и хранить нарезное огнестрельное оружие он не мог, потому что это не было необходимо для отпора и сдерживания врага. Поэтому суд не видел оснований, которые бы позволили применить в таком случае статью о праве каждого человека на защиту Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Последние новости о незаконном применении оружия

В деле о теракте в Киеве 18 апреля выяснилось, что мужчина ранее имел проблемы с законом, но оружие у него не изъяли. Это вызвало вопросы к контролю со стороны правоохранителей и процедур проверки владельцев оружия. Именно этот фактор может быть одним из ключевых в трагедии.

Позже стрельба произошла во Львове. Один из жителей открыл стрельбу прямо в квартире, используя револьвер Флобера. Его задержала полиция, а впоследствии выяснилось, что он имеет ментальные нарушения. Оружие изъяли, а мужчину направили в специальное учреждение.

В то же время немало украинцев владеют оружием легально. Председатель Нацполиции Иван Выговский заявил, что в Украине на руках у граждан находится значительное количество оружия. Эта цифра существенно возросла после начала полномасштабной войны. Незарегистрированное оружие у людей также, к сожалению, есть. Это создает дополнительные риски для безопасности.