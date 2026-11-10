Забрали в ТЦК и отменили отсрочку: служащих подозревают в незаконной мобилизации

В Черновцах "бусифицировали" мужчину, который уже служил в армии и оформил отсрочку из-за наличия троих детей. Офис Уполномоченного по правам человека отреагировал на этот инцидент. Это спасло гражданина от незаконного призыва.

Лубинец рассказал об очередном случае произвола со стороны ТЦК

Жена участника боевых действий сообщила, что ее мужа незаконно задержали в Черновцах, хотя у него была действующая отсрочка от мобилизации как у многодетного отца. Только после вмешательства Офиса омбудсмена удалось найти виновных в незаконной мобилизации. Об этом написал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам чиновника, мужчину схватили прямо на улице в центре Черновцов. Он вступил в армию с первых дней полномасштабного вторжения. Однако позже он получил возможность оформить отсрочку в связи с наличием троих детей. Официальное освобождение от мобилизации не помешало неизвестным лицам задержать гражданина.

Записи камер видеонаблюдения показали, что за мужчиной следили, когда он выходил из здания горсовета. После этого неизвестный в балаклаве силой затащил его в микроавтобус. Это произошло за считанные секунды – на видео нет никаких признаков надлежащего оповещения или проверки военно-учетных документов,

– написал Дмитрий Лубинец.

Мужчина также сообщил омбудсмену о применении физической силы и о том, что неизвестные угрожали ему пистолетом.

После задержания связь с мужчиной прервалась. Представительница Офиса Омбудсмена разыскивала его в областном сборном пункте, городском, районном и областном ТЦК и СП.

В ходе мониторинговых визитов выяснилось, что отсрочку мужчине дважды отменили вручную. На это сотрудникам потребовались сутки. Система автоматически повторно подтверждала его право на освобождение от мобилизации. Однако в ТЦК основанием для его отмены называли якобы задолженность по уплате алиментов.

Также выяснилось, что мужчину перемещали между несколькими учреждениями – из Черновцов в учебный центр в Винницкой области, а оттуда в город Кицмань на Буковине. В то же время представители ТЦК давали моей представительнице противоречивые объяснения – не могли установить, кто именно его задержал и куда доставил,

– сообщил Омбудсман.

Мужчину удалось освободить от незаконного задержания и восстановить ему возможность оформить отсрочку. В Офис Генерального прокурора сразу же сообщили о совершении уголовного правонарушения служащими центра комплектования.

Незаконное задержание мужчины в Черновцах: смотрите видео

Дело передано в ГБР

Делом занялось ГБР. Известно, что в этом ТЦК это мог быть не единственный случай противоправных действий. Следователи также проверяют:

получение неправомерной выгоды;

избиение людей в помещении;

применение слезоточивого газа.

Подозрения в совершении правонарушений получили начальник одного из отделов районного ТЦК и другие представители ведомства. По решению суда они содержатся под стражей и под домашним арестом.

Дмитрий Лубинец отметил, что мобилизация не должна давать повод для нарушения закона. Особенно когда речь идет о человеке, имеющем законную отсрочку и уже выполнившем свой долг перед государством на поле боя. Уполномоченный по правам человека в очередной раз обратился к Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому с требованием прекратить такую практику в Украине.

Напомним, в Полтавской области также незаконно мобилизовали мужчину-учителя, который имел освобождение от мобилизации. Он был уволен со службы после почти года борьбы за свои права.

К слову, иногда отсрочку от мобилизации действительно могут отменить для многодетных родителей, имеющих задолженность по выплате алиментов более трех месяцев. Потеря освобождения от призыва также грозит студентам, перешедшим на заочную форму обучения, и опекунам, не возобновившим документы о необходимости ухода.