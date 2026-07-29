Фальшивое гражданство вместо мобилизации: правоохранители раскрыли масштабную схему

В Украине действовала схема, позволявшая мужчинам уклоняться от мобилизации. В Николаевской области украинским гражданам продавали поддельные документы другого государства.

Украинцы приобретали поддельное гражданство

Новая схема продажи поддельных документов помогала украинцам избегать проверок со стороны сотрудников ТЦК. Благодаря дельцам мужчины получали иностранные документы. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Злоумышленники смогли наладить целый механизм изготовления поддельных документов – паспортов одной из стран Южного Кавказа. Украинцы покупали их, чтобы выдавать себя за иностранцев.

Подделки расходились быстро, а услуга пользовалась популярностью. Пытаясь избежать призыва, "покупатели" вживались в роль и во время встречи с представителями центров комплектования выдавали себя за граждан другого государства.

Более того, мошенники продавали не только паспорта, но и сразу же водительские права. Таким образом схема действовала более убедительно. Поддельные документы продавались в интернете, а отправлялись заказчикам по почте. Каждый раз преступники придумывали новые имена.

Мошенники в Николаевской области изготавливали поддельные документы / Фото Нацполиции

Стоимость подделки начиналась от 500 долларов. Главным в этой схеме был житель Николаева, являющийся гражданином другой страны. За изготовление и поиск желающих отвечали двое других человек.

Правоохранители сообщили дельцам о подозрении. За подделку и сбыт документов им грозит тюремный срок не менее 8 лет.

Подобную схему пресекают уже не впервые

Напомним, в июне Бюро экономической безопасности совместно с СБУ раскрыло масштабную трансграничную сеть, которая изготавливала и продавала поддельные украинские документы. Злоумышленники предлагали клиентам паспорта, водительские удостоверения, дипломы, свидетельства и даже документы на право собственности. Такие подделки использовались для незаконной легализации иностранцев в Украине и за рубежом, а также для сокрытия истинной личности.

О подозрении сообщили 15 фигурантам, шестерых задержали, еще несколько человек скрываются от следствия. В комментарии 24 Канала адвокат Роман Коган пояснил, что ответственность зависит от того, как именно использовались подделки. Если они лишь имитировали подлинные документы, речь идет о подделке документов. Если же с их помощью незаконно вносили данные в государственные реестры или переправляли людей через границу, наказание может быть значительно более суровым – до 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.