Новый подход к стандарту: Рада усилила роль украинского языка как государственного

Новое украинское правописание наконец признано государственным стандартом языка. Нормы носят рекомендательный характер, но в дальнейшем принятый акт может влиять на нормотворческую практику в сфере украинской языковой политики.

Что предусматривает постановление №4764-IX о языке?

Постановление парламента от 15 января 2026 года № 4764-IX "Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства" выполняет основы статуса украинского языка как государственного и корректирует положения соответствующего Закона Украины. У постановлении говорится о стандартах и переходе от декларативной защиты государственного языка к его систематизации.

Так юридической силы набрали: новое правописание, терминология, шрифтовое оформление законов, унификация глоссариев, коррекция образовательных программ, а также усилились языковые требования в медиапространстве.

Согласно документу будут составляться нормативные акты, судебные решения и официальные письма. Для этого специалисты изучали в текстах законов термины, терминосочетания, специальные слова. Постановлением Верховная Рада рекомендовала обеспечить полное приведение нормативно-правовых актов в соответствие с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, в частности, должны наполнить Единый глоссарий правовых терминов. Все это будет приближать юридический язык Украины к европейским стандартам.

Кроме того, государство должно обеспечить внедрение таких технологий, чтобы в медиапространстве Украины можно было выявлять и блокировать аудио- и видеопродукты, направленные на русификацию украинского народа через нарративы пророссийского, антиукраинского содержания.

Постановление определяет, что украинский язык является главным в предоставлении услуг и люди имеют безусловное право обслуживаться именно на государственном языке.

Также планируется несколько нормировать процедуру привлечения нарушителей языкового законодательства к ответственности.

Какие уже есть штрафы за нарушение Закона о языке?

Поставщики услуг должны общаться и предоставлять услуги о товаре на украинском языке, независимо от формы собственности. Именно об этом говорится в Законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За нарушение этих норм существуют штрафы.

Если Закон был нарушен в интернете (например медиа не имеет украинской версии), то налагается штраф в размере от 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Сейчас это 3 тысячи 400 гривен. Но, если фиксируются повторные нарушения, то штраф составляет от 500 до 700 необлагаемых минимумов – от 8 тысяч 500 до 11 тысяч 900 гривен.

Стоит отметить! Граждане могут сообщить о нарушениях, написав на электронный адрес lyst@mova-ombudsman.gov.ua или отправить обращение Укрпочтой по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.

Сейчас менять размер штрафов за нарушение языкового закона необходимости нет. В Офисе омбудсмена считают, что в этом вопросе людей нельзя запугивать наказанием, когда выбор разговаривать на украинском должен быть основан на понимании и поддержке.

Но случаи наложения админсанкций за соответствующие нарушения уже были. В течение 2025 года с помощью таких штрафов бюджет Украины пополнился на 368 900 гривен.

Что еще стоит знать о новом правописании?