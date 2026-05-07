В интересах одной группы, нардеп указала на скандальные нормы Гражданского кодекса

После голосования Верховной Рады за основу нового Гражданского кодекса документ сразу вызвал волну критики и протесты в Киеве и Днепре. Больше всего возмущения касается блока о семейных правах, где увидели нормы, которые открывают пространство для принуждения, дискриминации и судебных манипуляций.

Народный депутат Инна Совсун в эфире 24 Канала объяснила, что часть положений этого проекта написана в духе очень консервативной идеологии, чуждой для значительной части современного украинского общества. По ее словам, отдельные нормы выглядят так, будто их выписывали под интересы вполне конкретной группы.

Из-за каких норм кодекс назвали шагом назад

Наибольшее возмущение вокруг нового Гражданского кодекса Украины вызвал блок о семейных правах, потому что он построен на очень консервативной логике, которую значительная часть современного украинского общества воспринимает как чужую. В то же время это не единственная проблема документа: в проекте уже видят и противоречивые нормы, связанные, в частности, с вопросами земли, но до этого блока еще только доходят отдельно

Напомним! 28 апреля Верховная Рада поддержала за основу законопроект №15150, который должен полностью обновить Гражданский кодекс Украины. Документ предлагают выстроить в 9 книгах, чтобы свести в одну систему нормы частного, семейного и международного частного права. Это первая попытка такого масштаба за много лет, ведь действующий кодекс приняли еще в 2003 году, а с тех пор его только точечно меняли без полной переработки.

Совсун напомнила, что голосовала против этого проекта еще в первом чтении. По ее словам, Верховная Рада получила документ на 800 страниц только за месяц до голосования, поэтому сейчас многие фактически только дочитывают до того, что именно там заложили.

Сам кодекс – это документ на 800 страниц, который был подан в Верховную Раду буквально за месяц до того, как его проголосовали. Поэтому сейчас все только вчитываются в то, что же именно там подчеркнули,

– сказала Совсун.

Прежде всего ее команда анализировала разделы, касающиеся прав человека, семейных прав и прав женщин, потому что именно там сразу увидели больше всего рисков.

Если двое взрослых людей декларируют свое желание развестись и понимают, что им лучше жить отдельно, то это не дело государства заставлять их проходить какие-то формальные процедуры примирения. Особенно, если в семье есть домашнее насилие,

– сказала Совсун.

Одна из самых острых претензий касается именно этого принудительного "примирения", которое может длиться до шести месяцев.

К слову! У блоке семейного права предлагают как упрощение, так и новые осложнения. Адвокат Юлия Мартемьянова обратила внимание, что развод без детей можно будет оформлять через ГРАГС или у нотариуса, а в некоторых случаях и при наличии детей – тоже вне суда. В то же время обязательные сроки на примирение и новые правила по алиментам могут, наоборот, сделать часть процедур длиннее и тяжелее.

Это означает не только затягивание развода, но и дополнительные расходы на адвокатов и судебные процедуры. Не меньшее возмущение вызывает норма, которая позволяет через суд заставить человека после развода вернуть добрачную фамилию, хотя за годы брака она часто становится частью профессиональной репутации, документов и всей публичной жизни.

В чьих это интересах, скажите мне, пожалуйста? У меня очень сильное впечатление, что это прописано в интересах одной очень конкретной группы,

– подчеркнула нардеп.

Она обратила внимание и на норму об алиментах, если сейчас тот из родителей, кто живет с ребенком, может взыскать неуплаченные алименты за период до десяти лет, то в новом проекте этот срок урезают до одного года. По ее мнению, такие изменения не защищают семью или ребенка, а заметно ослабляют позиции того из родителей, кто фактически несет основную ответственность за ребенка.

"Доброобычность" может стать удобным инструментом для манипуляций

Еще один блок, который вызывает много вопросов, – это понятие "доброобычность", прописано минимум в 45 статьях. В действующем законодательстве есть похожая формулировка о моральных принципах общества, но она скорее звучит как общая рамка и не влечет за собой прямых юридических последствий.

Проблема в том, что содержание этого понятия нигде четко не объяснено, но в то же время его предлагают сделать основанием для конкретных решений. Именно из-за "добропорядочности" суд, например, может заставлять людей проходить процедуры примирения для "сохранения семьи" или даже оправдывать дискриминацию.

То есть оно из широкой нормы, которая где-то там в конце предложения дописывается, превращается в инструмент прямого юридического действия. А в условиях, когда вообще непонятно, что это такое, это становится очень опасно,

– отметила нардеп.

Она подчеркнула, что в украинских судах такая размытая норма может стать прямой лазейкой для нужных кому-то решений. Когда нет четких границ, что именно считать "добрыми обычаями" и к какому времени или модели поведения здесь вообще апеллируют, это открывает пространство не для защиты прав, а для произвольной трактовки.

Что известно о новом Гражданском кодексе и почему вокруг него возник скандал?

Проект вызвал критику из-за норм о семье, разводе и правах ЛГБТ-пар. Общественные организации и часть публичных лиц заявили, что отдельные положения могут сузить правовое признание однополых союзов и закрепить дискриминационные подходы. Именно поэтому документ уже стал темой острых общественных дискуссий.

Ко второму чтению законопроект обещают серьезно дорабатывать. Вице-премьер Тарас Качка заявил, что все замечания еще будут рассматривать, а впереди будут сложные дебаты. Во власти уверяют, что без публичного обсуждения и учета критики кодекс не сможет получить общественного принятия.

Отдельный скандал возник из-за норм о "праве на забвение", "цифровой образ" и "информационный покой". Юристы YouControl предупреждают, что в таком виде проект может ударить по открытым данным, журналистским расследованиям, финансовому мониторингу и антикоррупционной прозрачности. По их мнению, эти положения нужно переписать, чтобы кодекс не стал инструментом сокрытия общественно важной информации.