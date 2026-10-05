Выборы и второй срок Зеленского: поддерживают ли украинцы смену власти во время войны

Подавляющее большинство украинцев – 71% – выступают против проведения выборов до окончания войны, откладывая политическую перезагрузку на послевоенный период. Также украинцы рассказали, хотели бы они видеть Владимира Зеленского на посту президента во второй раз.

Общественный запрос на перезагрузку власти

Согласно всеукраинскому опросу, проведенному в сентябре 2026 года по заказу общественной организации "Форум", общество демонстрирует последовательную позицию в отношении сохранения внутриполитической стабильности. Не все граждане поддерживают идею проведения выборов во время войны, как установили специалисты Киевского международного института социологии.

Даже среди украинцев, полностью не доверяющих действующему президенту, большинство – 53% – поддерживает проведение выборов прямо сейчас. Среди тех, кто скорее не доверяет главе государства, 58% выступают против проведения избирательного процесса до окончания боевых действий.

В целом лишь 24% респондентов настаивают на немедленной организации избирательного процесса.

Кроме того, вопрос об участии Владимира Зеленского в предстоящей президентской гонке раскалывает общественное настроение, однако доля сторонников одного срока растет.

Сейчас 53% считают, что он (Зеленский, – 24 Канал) должен ограничиться одним нынешним сроком (рост с 46% в декабре 2025 года). В то же время 42% считают, что он должен участвовать в следующих выборах (снижение с 45%),

– сообщил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Если в декабре 2025 года ограничение одним сроком поддерживали 46% опрошенных, то в сентябре 2026 года этот показатель вырос до 53%.

В свою очередь, идею второго срока Владимира Зеленского сейчас поддерживают 42% украинцев, что несколько меньше по сравнению с предыдущими 45%. Уровень поддержки напрямую зависит от доверия: среди тех, кто полностью доверяет президенту, его повторное выдвижение одобряют 85%, тогда как среди критиков этот показатель падает до 7–20%.

Антон Грушецкий отмечает, что в обществе сформировался колоссальный спрос на обновление политических элит. За последние три года доля граждан, ожидающих послевоенной перезагрузки власти хотя бы на одном уровне, выросла с 73% в мае 2023 года до 88% в мае 2026 года.

Настроения общества и эмоциональное восприятие

Больше всего стремление к переменам касается парламента и правительства, где обновления ожидают соответственно 83% и 74% респондентов. В случае института президентства спрос на перезагрузку рос постепенно и сейчас достиг отметки в 67%.

Параллельно фиксируется рост критических эмоций в отношении нынешней власти в целом. Среди опрошенных 44% испытывают разочарование, а 33% – стыд, что существенно больше по сравнению с концом 2025 года. В то же время 45% считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении, против 40% тех, кто оценивает вектор как правильный.

Украинцы остро критикуют ошибочные решения правительственных чиновников, но сознательно откладывают выборы из-за экзистенциальной угрозы. После войны граждане ожидают прихода нового поколения лидеров из числа военнослужащих, волонтеров и успешных деятелей местного самоуправления.

Напомним, опрос, проводившийся в июне, показал, что большинство украинцев поддерживают выборы только после окончания войны. Такую идею поддерживают многие люди, желающие сменить президента и в целом перезагрузить власть.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала подчеркнул, что для проведения выборов в настоящее время проблемой является именно военное положение. Он заявил, что в условиях постоянной эскалации это может быть опасно. Кроме того, в Украине сейчас отсутствуют даже технические условия для организации избирательного процесса даже за рубежом.