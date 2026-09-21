Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, на самом деле многое зависит от решения самого президента. Однако есть факторы, которые затрудняют проведение выборов.

В чем проблема?

Как подчеркнул Фесенко, одной из важных причин является нынешнее состояние войны. В условиях постоянной эскалации безопасно провести выборы сейчас фактически невозможно.

Кроме того, больше всего все зависит от позиции общества. Интересно, что в 2024 году Зеленскому многие советовали все-таки провести президентские выборы. Но реакция общества на такой вариант была довольно резкой.

На тот момент около 80% украинцев были против выборов во время войны. Сейчас их меньше. Но все равно большинство против выборов. Игнорировать это сложно. Показательной стала история с Федоровым, который высказал эту идею. И даже часть его сторонников выступила с критикой этой идеи,

– сказал Фесенко.

Кроме того, есть еще и чисто технические моменты. Пока нет определенности и готовности к тому, как именно организовать голосование за рубежом, где находятся несколько миллионов граждан.

Реально ли провести выборы во время войны: смотрите видео 24 Канала

Напомним, как уже сообщалось, президент Владимир Зеленский назвал ошибкой призывы некоторых деятелей к проведению выборов. Он подчеркнул, что организовать этот процесс невозможно из-за ситуации с безопасностью и пребывания девяти миллионов украинцев за рубежом.

При этом бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что в июне предлагал Владимиру Зеленскому провести выборы в Украине. По его словам, президент сначала склонялся к такому сценарию. Однако идея была окончательно отвергнута после того, как посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и глава Офиса президента Кирилл Буданов отказались снимать свои кандидатуры.