Подробности сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на интервью с бывшим главой оборонного ведомства.

Что сказал Федоров о предложении провести выборы?

Политик пытался убедить главу государства сосредоточиться на историческом наследии вместо политических расчетов.

"Я прямо сказал президенту, что нужно проводить выборы, потому что тогда вы перестанете о них думать и будете думать о своем памятнике. Он спросил: „В чем твой интерес?“ Я ответил: „В победе в войне“", – рассказал Михаил Федоров.

Бывший чиновник считал, что летний период был благоприятным для переизбрания действующего президента на фоне активных атак на столицу агрессора и позитивных новостей из Крыма и Донбасса. Владимир Зеленский сначала проявлял готовность к такому шагу, однако подготовка остановилась после выяснения позиций возможных оппонентов.

Идею проведения досрочных выборов окончательно отвергли якобы после того, как отказались снимать свои кандидатуры посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и глава Офиса президента Кирилл Буданов.

По имеющейся информации, Валерия Залужного вызвали в Киев для беседы о его политических амбициях, где президент напрямую спросил, намерен ли он баллотироваться осенью 2026 года.

Дипломат подтвердил свое намерение участвовать в предвыборной гонке, объяснив это высоким уровнем доверия со стороны граждан.

Политические перспективы и привлечение инвестиций

После публичного призыва к возобновлению избирательного процесса в условиях войны Федоров опроверг участие в каких-либо политических союзах.

По словам Федорова, он получал многочисленные предложения о финансировании собственных проектов, однако однако сейчас не ищет политических партнеров.

Напомним, ранее мы писали, что вечером 18 августа Михаил Федоров обнародовал видеообращение о необходимости поиска механизмов для проведения выборов в Украине, несмотря на сложные условия военного положения.

Также мы сообщали, что экс-министр принял предложение главы оборонного ведомства Италии Гвидо Крозетто и занял должность его советника по оборонным инновациям.