Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, насправді багато що залежить від рішення самого президента. Однак є фактори, які ускладнюють можливість проведення виборів.

У чому проблема?

Як наголосив Фесенко, однієї з важливих причин є теперішній стан війни. В умовах постійної ескалації безпечно провести вибори зараз фактично неможливо.

Окрім цього, найбільше все залежить від позиції суспільства. Цікаво, що у 2024 році Зеленському багато хто радив таки провести президентські вибори. Але реакція суспільства на такий варіант була досить жорсткою.

На той момент близько 80% українців були проти виборів під час війни. Зараз їх менше. Але все одно більшість проти виборів. Ігнорувати це складно. Була показова історія з Федоровим, який висловив цю ідею. І навіть частина його прихильників виступила з критикою цієї ідеї,

– сказав Фесенко.

Окрім цього, є ще й саме технічні моменти. Поки немає визначеності та готовності, як саме організувати голосування за кордоном, де перебуває кілька мільйонів громадян.

Чи реально провести вибори під час війни: дивіться відео 24 Каналу

Нагадаємо, як вже повідомлялося, президент Володимир Зеленський назвав помилкою заклики деяких діячів до проведення виборів. Він наголосив, що організувати процес неможливо через безпекову ситуацію та перебування дев'яти мільйонів українців за кордоном.

При цьому колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що у червні пропонував Володимиру Зеленському провести вибори в Україні. За його словами, президент спершу схилявся до такого сценарію. Проте ідею остаточно відкинули після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний та очільник Офісу президента Кирило Буданов відмовилися знімати свої кандидатури.