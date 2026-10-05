Общественный запрос на перезагрузку власти

Согласно всеукраинскому опросу, проведенному в сентябре 2026 года по заказу общественной организации "Форум", общество демонстрирует последовательную позицию в отношении сохранения внутриполитической стабильности. Не все граждане поддерживают идею проведения выборов во время войны, как установили специалисты Киевского международного института социологии.

Даже среди украинцев, полностью не доверяющих действующему президенту, большинство – 53% – поддерживает проведение выборов прямо сейчас. Среди тех, кто скорее не доверяет главе государства, 58% выступают против проведения избирательного процесса до окончания боевых действий.

В целом лишь 24% респондентов настаивают на немедленной организации избирательного процесса.

Кроме того, вопрос об участии Владимира Зеленского в предстоящей президентской гонке раскалывает общественное настроение, однако доля сторонников одного срока растет.

Сейчас 53% считают, что он (Зеленский, – 24 Канал) должен ограничиться одним нынешним сроком (рост с 46% в декабре 2025 года). В то же время 42% считают, что он должен участвовать в следующих выборах (снижение с 45%),

– сообщил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

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Если в декабре 2025 года ограничение одним сроком поддерживали 46% опрошенных, то в сентябре 2026 года этот показатель вырос до 53%.

В свою очередь, идею второго срока Владимира Зеленского сейчас поддерживают 42% украинцев, что несколько меньше по сравнению с предыдущими 45%. Уровень поддержки напрямую зависит от доверия: среди тех, кто полностью доверяет президенту, его повторное выдвижение одобряют 85%, тогда как среди критиков этот показатель падает до 7–20%.

Антон Грушецкий отмечает, что в обществе сформировался колоссальный спрос на обновление политических элит. За последние три года доля граждан, ожидающих послевоенной перезагрузки власти хотя бы на одном уровне, выросла с 73% в мае 2023 года до 88% в мае 2026 года.

Настроения общества и эмоциональное восприятие

Больше всего стремление к переменам касается парламента и правительства, где обновления ожидают соответственно 83% и 74% респондентов. В случае института президентства спрос на перезагрузку рос постепенно и сейчас достиг отметки в 67%.

Параллельно фиксируется рост критических эмоций в отношении нынешней власти в целом. Среди опрошенных 44% испытывают разочарование, а 33% – стыд, что существенно больше по сравнению с концом 2025 года. В то же время 45% считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении, против 40% тех, кто оценивает вектор как правильный.

Украинцы остро критикуют ошибочные решения правительственных чиновников, но сознательно откладывают выборы из-за экзистенциальной угрозы. После войны граждане ожидают прихода нового поколения лидеров из числа военнослужащих, волонтеров и успешных деятелей местного самоуправления.

Напомним, опрос, проводившийся в июне, показал, что большинство украинцев поддерживают выборы только после окончания войны. Такую идею поддерживают многие люди, желающие сменить президента и в целом перезагрузить власть.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала подчеркнул, что для проведения выборов в настоящее время проблемой является именно военное положение. Он заявил, что в условиях постоянной эскалации это может быть опасно. Кроме того, в Украине сейчас отсутствуют даже технические условия для организации избирательного процесса даже за рубежом.