Их нельзя лишить наследства: кто имеет обязательное право на имущество умершего

Наследование – это переход имущества от умершего человека к наследникам, то есть родственникам и другим близким людям. Наследство предоставляется либо согласно завещанию, либо по закону.

Кого из наследников нельзя лишить наследства?

Однако существует категория людей, которых нельзя лишать наследования, о чем сообщают в Министерстве юстиции.

Согласно закону, право на обязательную долю имеют:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители.

Размер обязательной доли может быть уменьшен судом с учетом отношений между этими наследниками и наследодателем, а также других обстоятельств, которые имеют существенное значение,

– отметили в Минюсте.

Обратите внимание! Право на обязательную долю наследования возникает также у людей, которые были усыновлены наследодателем на время открытия наследства, но только при условии их малолетства, несовершеннолетия или нетрудоспособности.

В то же время не имеют права на наследование:

лица, которые умышленно лишили жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников или совершили покушение на их жизнь;

люди, что умышленно препятствовали наследодателю составить завещание, внести в него изменения или отменить завещание и этим способствовали возникновению права на наследование или увеличению их доли в наследстве;

родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав;

родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), а также другие лица, которые уклонялись от выполнения обязанности по содержанию наследодателя;

бывшие муж или жена, если брак между ними является недействительным или признан таковым по решению суда.;

по решению – если будет установлено, что лицо уклонялось от оказания помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии.

Важно! Уклонение должно быть связано с виновным поведением лица. То есть человек осознавал свой долг, имел возможность его выполнять, но не совершал необходимых действий. Это объяснили в материале Адвокатского бюро "Цыпин и партнеры".

