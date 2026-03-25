Цифровизация продолжается: в Дии появится еще один документ и новая важная услуга

В приложении Дия готовят новые сервисы для пользователей. В частности, через несколько месяцев станет доступным электронный налоговый номер в формате PDF с QR-кодом и планируется введение услуги для детей за рубежом.

Какие сервисы планируют запустить в Дии?

Министерство цифровой трансформации введет электронный формат налогового номера, чтобы людям не нужно было носить с собой бумажный документ. Также в приложении будут новые сервисы, которые будут полезными для оформления документов детей за рубежом. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерии Коваль.

Так уже через несколько месяцев электронный формат налогового номера украинцы будут загружать прямо из Дии. Его можно будет сгенерировать, сохранить и использовать вместо оригинала. По планам Минцифры, реестры будут интегрированы так, чтобы было возможно подтягивать данные, а бумажный документ был не нужен. Сейчас же даже граждане с ID-паспортом вынуждены носить с собой старый ИНН.

Кроме того, появится возможность оформить налоговый номер для детей в онлайне. Родители смогут сделать это непосредственно в приложении. Таким образом код можно будет получить даже за границей, что важно для регистрации на Национальный мультипредметный тест и для получения образовательных документов.

К слову, Министерство юстиции ранее разработало услугу, с помощью которой детям присваивались индивидуальные налоговые номера, когда проводилась регистрация рождения через сервис еМалятко. Однако многие родители сразу его не оформили. Из-за этого появилась проблема в том, что более двух миллионов украинских детей не имеют идентификационного кода. Они привязаны к данным родителей, но это усложняло некоторые процедуры.

Что стоит знать об изменениях в Дии?