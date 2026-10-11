Решение споров между родственниками: как и когда можно оспорить свидетельство о наследстве

Свидетельство о праве на наследство можно обжаловать в судебном или нотариальном порядке, если документ был выдан с нарушением законодательства или прав других родственников. Общий срок для обращения в суд составляет три года с момента, когда лицо узнало о нарушении своих имущественных интересов или должно было узнать об этом.

Кто имеет право обжаловать документ

Основанием для отмены свидетельства о праве на наследство могут служить как ошибки нотариуса, так и предоставление неверных сведений или сокрытие других претендентов на имущество. Такая юридическая процедура позволяет разрешить споры относительно имущества в судебном или нотариальном порядке. Об этом сообщают специалисты юридической компании "Науменко и партнеры".

Право обратиться в суд или к нотариусу имеют не только родственники первой очереди, но и наследники по завещанию, которых лишили их доли. Также истцами могут выступать совладельцы имущества, иждивенцы умершего и кредиторы, стремящиеся вернуть задолженность.

Суд принимает иски даже от бывших мужей или жен, если возникает спор относительно совместного имущества супругов.

При этом важно, чтобы каждое из лиц, имеющих право на обжалование свидетельства о праве на наследство, обоснованно доказало свой законный интерес и факт нарушения прав в наследственных отношениях,

– сообщили эксперты.

Среди основных причин обжалования закон выделяет:

свидетельство, выданное с нарушением закона;

нарушение нотариусом прав и законных интересов других наследников;

предоставление наследником ложных сведений;

споры относительно права собственности на наследственное имущество.

Порядок действий и сроки обращения

Формальные ошибки нотариуса можно исправить непосредственно в нотариальной конторе без судебного разбирательства. Если же возник имущественный спор между родственниками, необходимо подать исковое заявление о признании свидетельства недействительным.

Порядок обжалования свидетельства о праве на наследство включает подготовку доказательств, сбор документов, составление иска и представление интересов в суде,

– говорится в сообщении.

Основным сроком является трехлетний срок, отсчет которого начинается с даты, когда лицо узнало о нарушении своих прав. Если наследник находился за границей или по другим уважительным причинам не знал об открытии дела, суд может восстановить этот срок.

Отмена свидетельства приводит к его аннулированию и полному перераспределению имущества между законными претендентами. Оспорить документ можно даже после фактического вступления во владение наследством.

Судебная практика по имущественным спорам

Суды принимают решения в пользу тех лиц, чьи права были реально нарушены при выдаче документа. Например, решение отменяют, если родственников не уведомили об открытии дела или завещание оказалось поддельным.

Так, юристам известен случай, когда дочь наследодателя не знала об открытии наследственного дела, а свидетельство выдали только ее брату. Из-за нарушения прав женщины документ удалось отменить.

Или же через суд удалось провести новый раздел наследия после того, как нотариус выдал свидетельство на квартиру лицу, не имевшему на нее права. И такие дела – далеко не редкость.

Напомним, согласно правилом раздела наследства доли родственников равны, если завещанием не предусмотрено иное распределение. Но наследники могут изменить размер доли каждого по взаимной договоренности.

Отдельные наследники имеют преимущественное право на имущество в натуре. Например, речь идет о тех людях, кто проживал с наследодателем одной семьей или был совладельцем имущества.

Если при оформлении наследства у человека нет какого-либо важного документа, то его следует восстановить как можно скорее. Ведь юристы подчеркивают: отсутствие документов может затруднить оформление права на имущество умершего.