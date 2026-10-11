Хто має право оскаржити документ

Підставою для скасування свідоцтва про право на спадщину можуть бути як помилки нотаріуса, так і подання неправильних відомостей чи приховування інших претендентів на майно. Така юридична процедура дозволяє вирішити суперечки щодо майна в судовому чи нотаріальному порядку. Про це повідомляють фахівці юридичної компанії "Науменко та партнери".

Право звернення до суду або нотаріуса мають не лише родичі першої черги, а й спадкоємці за заповітом, яких позбавили їхньої частки. Також позивачами можуть виступати співвласники майна, утриманці померлого та кредитори, які прагнуть повернути заборгованість.

Суд приймає позови навіть від колишніх чоловіків чи дружин, якщо виникає спір щодо спільного майна подружжя.

При цьому важливо, щоб кожна з осіб, які мають право на оскарження свідоцтва на спадщину, обґрунтовано довела свій законний інтерес та факт порушення прав у спадкових відносинах,

– повідомили експерти.

Серед основних причин оскарження закон виділяє:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

свідоцтво, що видане з порушенням закону;

порушення нотаріусом прав та законних інтересів інших спадкоємців;

надання неправдивих відомостей спадкоємцем;

суперечки щодо права власності на спадкове майно.

Порядок дій та строки звернення

Формальні помилки нотаріуса можна виправити безпосередньо у нотаріальній конторі без судового розгляду. Якщо ж виник майновий спір між родичами, необхідно подавати позовну заяву про визнання свідоцтва недійсним.

Порядок оскарження свідоцтва на спадщину включає підготовку доказів, збір документів, складання позову та представлення інтересів в суді,

– йдеться в повідомленні.

Основною часовою межею є трирічний строк, який починає відлік від дати, коли особа дізналася про порушення своїх прав. Якщо спадкоємець перебував за кордоном або з інших поважних причин не знав про відкриття справи, суд може поновити цей термін.

Скасування свідоцтва призводить до його анулювання та повного перерозподілу майна між правомірними претендентами. Оскаржити документ можливо навіть після фактичного вступу у володіння спадщиною.

Судова практика щодо майнових спорів

Суди ухвалюють рішення на користь тих осіб, чиї права були реально порушені при видачі документа. Наприклад, рішення скасовують, якщо родичів не повідомили про відкриття справи або заповіт виявився підробленим.

Так юристам відомо про випадок, коли дочка спадкодавця не знала про відкриття спадкової справи, а свідоцтво видали лише її брату. Через порушення прав жінки документ вдалося скасувати.

Або ж через суд вдалося провести новий розподіл спадщини, після того, як нотаріус видав свідоцтво на квартиру особі, яка не мала права на неї. І такі справи далеко не рідкість.

Нагадаємо, згідно з правилом поділу спадщини частки родичів є рівними, якщо заповітом не передбачено інший розподіл. Але спадкоємці можуть змінити розмір кожного за взаємною домовленістю.

Окремі спадкоємці мають переважне право на майно в натурі. Наприклад, йдеться про тих людей, хто проживав зі спадкодавцем однією сім'єю або був співвласником майна.

Якщо під час оформлення спадщини в людини немає якогось важливого документа, то його варто відновити якомога швидше. Адже юристи наголошують: відсутність документів може ускладнити оформлення права на майно померлого.