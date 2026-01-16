Алименты без границ: как заставить платить того из родителей, кто выехал за границу

Проживание одного из родителей за пределами Украины не освобождает его от обязанности содержать ребенка. Украинское законодательство и международные договоры позволяют взыскать алименты даже с должника, который находится за границей.

Можно ли добиться выплаты алиментов, если кто-то за границей?

В соответствии со статьей 180 Семейного кодекса Украины, родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции. Если один из родителей живет за пределами страны, это не отменяет его финансовых обязательств – механизмы взыскания алиментов предусмотрены как украинским законодательством, так и международными договорами.

Если родители не могут договориться самостоятельно, вопрос содержания ребенка решается или через суд в Украине, или путем обращения в компетентные органы иностранного государства. В ряде случаев подать документы за границу можно через Министерство юстиции Украины.

Перечень стран, в которых действуют упрощенные процедуры взыскания алиментов, зависит от международных договоров. Речь идет, в частности, о государствах – участниках Гаагской конвенции 2007 года (страны Европейского Союза, кроме Дании и Ирландии, а также США, Норвегия, Турция, Бразилия и другие) и Конвенции Организации Объединенных Наций 1956 года, к которой присоединились Аргентина, Израиль, Новая Зеландия, Филиппины. Также действуют отдельные двусторонние соглашения.

Что делать, если уже есть решение украинского суда?

Прежде всего следует проверить, заключен ли между Украиной и страной проживания должника соответствующий международный договор. Далее готовится ходатайство о признании и исполнении судебного решения за рубежом с максимально полной информацией о должнике.

К нему прилагаются копия решения суда, справки о вступлении его в законную силу и состояние исполнения, а также другие необходимые документы с переводом на язык иностранного государства. Пакет документов подается в Министерство юстиции Украины или через территориальные органы юстиции.

В Министерстве юстиции предостерегают, что большинство стран выполняют только те решения о взыскании алиментов, в которых сумма определена в твердой денежной форме, а не в процентах от дохода.

Что, если решения украинского суда нет?

Взыскатель может обратиться на основании Конвенции 2007 года. Для этого оформляется заявление установленного образца со сведениями о должнике, ребенка и заявителя, а также подтверждающими документами. Заявление подается в межрегиональное управление Министерства юстиции, которое направляет его в компетентный орган иностранного государства и информирует заявителя о ходе дела.

В случаях, когда должник проживает в стране, с которой Украина не имеет соответствующего международного договора, вопрос взыскания алиментов решается исключительно по законодательству этого государства. Тогда взыскатель вынужден самостоятельно или через адвоката обращаться в иностранный суд или другой уполномоченный орган.

