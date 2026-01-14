Как прекратить брак, если один из супругов в плену или пропал без вести

Военные обстоятельства не лишают супругов права на расторжение брака, однако в случае плена или безвестного отсутствия одного из партнеров действуют особые правила. Министерство юстиции Украины вместе с системой бесплатной юридической помощи объясняют, как действовать в таких ситуациях.

Какие особенности бракоразводного процесса?

Обстоятельства, связанные с полномасштабной войной, не являются основанием для сохранения брака вопреки воле одного из супругов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. В то же время если муж или жена находятся в плену или признаны безвестно отсутствующими, порядок расторжения брака имеет определенные процессуальные особенности.

Смотрите также Как суд определяет размер алиментов: ключевые критерии и минимальные гарантии

Развод возможен двумя способами. Если один из супругов находится в плену, брак расторгается исключительно в судебном порядке. Если же лицо признано безвестно отсутствующим, расторгнуть брак можно через орган государственной регистрации актов гражданского состояния, но только при наличии соответствующего судебного решения.

В случае пребывания одного из супругов в плену иск подается в суд по месту жительства ответчика или истца – если на его иждивении есть дети или состояние здоровья не позволяет прибыть по месту жительства другой стороны. К заявлению прилагают копию свидетельства о браке, по возможности справку о пребывании в плену, свидетельства о рождении детей, квитанцию об уплате судебного сбора и другие необходимые документы.

Что делать для расторжения брака?

Для расторжения брака с безвестно отсутствующим лицом сначала нужно обратиться в полицию с заявлением о розыске. Далее подается заявление в суд о признании лица безвестно отсутствующим – по месту жительства заявителя, последним известным местом жительства пропавшего или по месту нахождения его имущества. В заявлении указывают цель такого обращения и обстоятельства исчезновения.

Обратите внимание! Суд может признать человека безвестно отсутствующим, если в течение одного года нет никаких сведений о его местонахождении по месту постоянного проживания. Если дата исчезновения точно не известна, отсчет срока начинается с первого числа месяца, следующего после последних сведений, или с 1 января следующего года, если невозможно установить даже месяц.

После вступления в силу судебного решения о признании лица безвестно отсутствующим для расторжения брака необходимо обратиться в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, добавив копию свидетельства о браке, свидетельства о рождении детей и другие документы при необходимости.

Важно! Если брак расторгнут через суд, подтверждением является судебное решение, которое вступает в законную силу через тридцать дней. В случае развода через орган государственной регистрации актов гражданского состояния выдается соответствующее свидетельство. Такие механизмы обеспечивают защиту прав лиц и правовую определенность их семейного статуса даже в условиях войны.

Режим отдельного проживания супругов: правовая альтернатива разводу