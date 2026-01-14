Как прекратить брак, если один из супругов в плену или пропал без вести
- Для расторжения брака, если один из супругов в плену, необходимо обратиться в суд с соответствующими документами.
- Если лицо признано безвестно отсутствующим, нужно иметь судебное решение, после чего брак можно расторгнуть через орган государственной регистрации актов гражданского состояния.
Военные обстоятельства не лишают супругов права на расторжение брака, однако в случае плена или безвестного отсутствия одного из партнеров действуют особые правила. Министерство юстиции Украины вместе с системой бесплатной юридической помощи объясняют, как действовать в таких ситуациях.
Какие особенности бракоразводного процесса?
Обстоятельства, связанные с полномасштабной войной, не являются основанием для сохранения брака вопреки воле одного из супругов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины. В то же время если муж или жена находятся в плену или признаны безвестно отсутствующими, порядок расторжения брака имеет определенные процессуальные особенности.
Развод возможен двумя способами. Если один из супругов находится в плену, брак расторгается исключительно в судебном порядке. Если же лицо признано безвестно отсутствующим, расторгнуть брак можно через орган государственной регистрации актов гражданского состояния, но только при наличии соответствующего судебного решения.
В случае пребывания одного из супругов в плену иск подается в суд по месту жительства ответчика или истца – если на его иждивении есть дети или состояние здоровья не позволяет прибыть по месту жительства другой стороны. К заявлению прилагают копию свидетельства о браке, по возможности справку о пребывании в плену, свидетельства о рождении детей, квитанцию об уплате судебного сбора и другие необходимые документы.
Что делать для расторжения брака?
Для расторжения брака с безвестно отсутствующим лицом сначала нужно обратиться в полицию с заявлением о розыске. Далее подается заявление в суд о признании лица безвестно отсутствующим – по месту жительства заявителя, последним известным местом жительства пропавшего или по месту нахождения его имущества. В заявлении указывают цель такого обращения и обстоятельства исчезновения.
Обратите внимание! Суд может признать человека безвестно отсутствующим, если в течение одного года нет никаких сведений о его местонахождении по месту постоянного проживания. Если дата исчезновения точно не известна, отсчет срока начинается с первого числа месяца, следующего после последних сведений, или с 1 января следующего года, если невозможно установить даже месяц.
После вступления в силу судебного решения о признании лица безвестно отсутствующим для расторжения брака необходимо обратиться в орган государственной регистрации актов гражданского состояния, добавив копию свидетельства о браке, свидетельства о рождении детей и другие документы при необходимости.
Важно! Если брак расторгнут через суд, подтверждением является судебное решение, которое вступает в законную силу через тридцать дней. В случае развода через орган государственной регистрации актов гражданского состояния выдается соответствующее свидетельство. Такие механизмы обеспечивают защиту прав лиц и правовую определенность их семейного статуса даже в условиях войны.
Режим отдельного проживания супругов: правовая альтернатива разводу
Режим отдельного проживания супругов позволяет парам официально жить отдельно без развода и регулируется статьями 119, 120 Семейного кодекса Украины.
Во время этого режима имущество, приобретенное отдельно, считается частной собственностью каждого, а режим прекращается в случае возобновления отношений или по решению суда.