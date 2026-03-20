В Харькове суд не признал брачные отношения между двумя мужчинами: на это была причина
- В Харькове суд отказался признать брачные отношения между двумя мужчинами по одной причине.
- Во время судебного заседания на улице состоялся митинг против однополых отношений, а в Украине обсуждается законопроект о регистрации партнерств.
В Харькове суд не признал брачные отношения между двумя мужчинами. Однако специалисты объяснили свое вполне объяснимое решение.
Почему не смогли "поженить" двух мужчин в Харькове?
В Харькове Индустриальный суд отказался удовлетворить иск военнослужащего 17 бригады Национальной гвардии Дмитрия Лясковецкого и его партнера Евгения Донца. Об этом пишут журналисты hromadske.
Смотрите также Такой брак не одобряют: кто по закону не может жениться в Украине
Мужчины обратились в суд, чтобы официально признали их брачные отношения. Суд заслушал стороны и их позиции, но не увидел среди доказательств факт совместного проживания мужчин. Это условие, а точнее его отсутствие, стало причиной отказа, о котором объявили 20 марта.
Адвокат общественной организации "Инсайт", благотворительной организации "Марш Женщин" и эксперт по преступлениям по недискриминации Оксана Гузь отметила, что суд не удовлетворил иск из-за "недоказанности факта".
Это означает, что суд отказал в удовлетворении заявления не потому, что не признает однополые семейные отношения, а потому, что есть определенные вопросы к доказательной базе,
– сказала эксперт.
К слову, во время заседания на улице образовался митинг из граждан, которые выступали против однополых отношений.
Отметим, что в Украине хотят разрешить парам, в том числе и одного пола, регистрировать отношения без брака. Это предусмотрено в законопроекте "Об институте регистрируемых партнерств". По мнению инициаторов, законопроект нужен для обеспечения имущественных и неимущественных прав для представителей ЛГБТ+, среди которых немало военных.
Какова судебная практика по однополым бракам?
Верховный Суд создал прецедент для ЛГБТ-пар в Украине. Он признал семейные отношения между двумя мужчинами – Зоряном Кисем и Тимуром Левчуком. Было подтверждено, что два человека одного пола могут быть признаны семьей, но это не означает легализацию однополого брака.
В то же время мировая судебная практика по однополым бракам отличается. В США и странах ЕС такие браки легализованы. Однако в большинстве государств все еще признается лишь традиционное определение брака как союза мужчины и женщины.
Однополые пары в Украине могут защищать свои права через суд. Иногда факт совместного проживания как семьи дает им отдельные права. Однако законодательного механизма брака или партнерства пока нет.