В Харькове суд не признал брачные отношения между двумя мужчинами: на это была причина

В Харькове суд не признал брачные отношения между двумя мужчинами. Однако специалисты объяснили свое вполне объяснимое решение.

Почему не смогли "поженить" двух мужчин в Харькове?

В Харькове Индустриальный суд отказался удовлетворить иск военнослужащего 17 бригады Национальной гвардии Дмитрия Лясковецкого и его партнера Евгения Донца. Об этом пишут журналисты hromadske.

Мужчины обратились в суд, чтобы официально признали их брачные отношения. Суд заслушал стороны и их позиции, но не увидел среди доказательств факт совместного проживания мужчин. Это условие, а точнее его отсутствие, стало причиной отказа, о котором объявили 20 марта.

Адвокат общественной организации "Инсайт", благотворительной организации "Марш Женщин" и эксперт по преступлениям по недискриминации Оксана Гузь отметила, что суд не удовлетворил иск из-за "недоказанности факта".

Это означает, что суд отказал в удовлетворении заявления не потому, что не признает однополые семейные отношения, а потому, что есть определенные вопросы к доказательной базе,

– сказала эксперт.

К слову, во время заседания на улице образовался митинг из граждан, которые выступали против однополых отношений.

Отметим, что в Украине хотят разрешить парам, в том числе и одного пола, регистрировать отношения без брака. Это предусмотрено в законопроекте "Об институте регистрируемых партнерств". По мнению инициаторов, законопроект нужен для обеспечения имущественных и неимущественных прав для представителей ЛГБТ+, среди которых немало военных.

