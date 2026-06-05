Командиры должны решать проблемы: Военный омбудсмен озвучила количество жалоб воинов

Военный омбудсмен Ольга Решетилова доложила о работе и планах по защите прав воинов во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Для развития этого направления специалисты уже провели комплексное исследование и показали свои наработки.

Ольга Решетилова отчиталась о работе Военного омбудсмена перед президентом

Так по словам Военного омбудсмена, более 8 тысяч жалоб ей прислали воины. Удалось отстоять права защитников по лечению и направлению на военно-врачебные комиссии. Об этом сообщили на сайте Офиса Президента.

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Также Ольга Решетилова подняла вопрос прозрачности начисления денежного обеспечения и создания учета дополнительных выплат и прозрачного финансового документооборота.

Кроме того, Офис Военного омбудсмена хочет сделать все возможное для развития инфраструктуры защиты прав иностранных граждан и лиц без гражданства, которые воюют на стороне Украины.

Также внимание президента сосредоточили на системных нарушениях в отдельных подразделениях Сил обороны. Решетилова отметила, что командиры должны быть готовы к решению проблем, а не их замалчиванию. В то же время Офис Военного омбудсмена предлагает установить сотрудничество с Министерством обороны, Генеральным штабом и другими составляющими сектора безопасности и обороны.

Офис Военного омбудсмена развивает аналитический центр по изучению причин и условий нарушения прав военнослужащих, предоставляет соответствующие данные органам военного управления для использования при принятии решений,

– говорится в сообщении.

Владимир Зеленский заслушал доклад и заявил о возможности проведения в Киеве международного форума военных омбудсманов. Украина может делиться с партнерами своим опытом по созданию системы защиты прав военнослужащих во время полномасштабной войны. Соответствующая работа и немедленная реакция на жалобы военных будут продолжаться и в дальнейшем.

Что говорила Решетилова о мобилизации?

Военный омбудсмен знает о неопределенные сроки службы украинских военных, но заявляет, что изменить что-то сейчас невозможно. Ольга Решетилова говорит, что для этого нужно усиление мобилизации. Хотя рабочая группа уже изучает вопрос сроков службы, но популярных решений пока не ожидается.

В декабре на фоне новостей о гибели военнослужащего ТЦК во Львове при исполнении служебных обязанностей Ольга Решетилова отметила, что система мобилизации требует изменений. По ее словам, не военные должны осуществлять мероприятия по оповещению граждан, а исполнительная власть, органы местного самоуправления и правоохранительные органы.

Военный омбудсмен считает, что количество случаев уклонения от службы и СЗЧ можно уменьшить с помощью правильной защиты прав военных.