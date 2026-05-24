После смены фамилии выплаты могут заблокировать: украинок предупредили о риске

В Украине женщины при оформлении некоторых выплат имеют проблемы. Если мать сменила фамилию после бракосочетания, то выплаты на ребенка, возможно, будет трудно оформить. Поэтому народные депутаты призывают изменить законодательство.

Какая проблема возникает у женщин при оформлении детских выплат?

Известно уже не об одном случае, когда женщины не могут оформить государственную финансовую помощь по уходу за ребенком до одного года из-за несоответствия фамилии. Это приводит к тому, что женщина или не получает средства, или не может ими воспользоваться. Об этом рассказал председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

При оформлении документов на получение помощи украинки должны быть внимательными, если после бракосочетания их фамилия изменилась.

Ведь на практике возникает серьезная проблема при оформлении выплат через Пенсионный фонд Украины или ЦНАПы. Эти ведомства открывают счет для выплат в государственном Сбербанке. Женщины длительное время ожидают сообщения о выплатах, а потом узнают о невозможности таких выплат из-за действия алгоритмов банка.

Так проблемы возникают, когда женщина имела счет в Ощадбанке, который был оформлен еще на девичью фамилию. Даже если они закрыты, то в системе банка сохраняются именно такие данные человека. И тогда новый счет автоматически открывается на старую фамилию.

Гетманцев отметил, что в таком случае мать не может воспользоваться начисленными средствами, тогда они возвращаются в Пенсионный фонд. Даже если женщина пытается получить начисленные выплаты, то денежную операцию не позволяют осуществить из-за несоответствия фамилии.

Оба варианта недопустимы, особенно когда речь идет о социальной поддержке семей с маленькими детьми,

– отметил народный депутат.

Поэтому в Комитете Рады по вопросам по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики обращаются в Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики, чтобы они урегулировали проблему, которая не позволяет украинкам пользоваться государственной помощью.

К слову, юристы часто обращают внимание, что после изменения фамилии граждане должны обновлять банковские данные и документы. Однако на практике это не гарантирует, что проблемы не возникнет, потому что старые записи могут годами оставаться в архивах финансовых учреждений.

Именно из-за подобных технических проблем в Украине необходима модель "Дія.Картки", где выплаты "привяжутся" к единому цифровому профилю человека.

Также Даниил Гетманцев заявил, что в Украине нужно внедрить удобный механизм подачи документов через приложение Дія и получать деньги тоже на специальную карточку.

Что известно о новых правилах детских выплат?

Правительство вводит специальный счет "Дія.Картка" для выплат семьям с детьми. При рождении ребенка родителям будут предоставлять финансовую помощь, а потом еще выплаты по уходу за ребенком до одного года, деньги по программе "еЯсла" и Пакет школьника.

В начале марта родители получили "детские" выплаты, которые поступают на открытые через ПФУ или ЦНАП счета. Такую помощь еще нельзя получить на "Дія.Картку". Карточка для выплат оформляется непосредственно в банке.