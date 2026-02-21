Разница существенная: почему разделяют понятия ограничения и лишения права управления авто
- Ограничение в праве управления временно запрещает водителю управлять авто за невыполнение юридических обязательств.
- Лишение права управления применяется за нарушение правил дорожного движения по решению суда.
За различные правонарушения водителей могут наказывать лишением или ограничением права управления авто. Оба эти понятия означают запрет ездить за рулем, однако некоторые различия в этих понятиях есть.
Чем отличается ограничение в праве управления транспортными средствами и лишение права управления?
Эти два механизма, когда водители не могут управлять автомобилем различаются основаниями, порядком применения и правовыми последствиями. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Когда правоохранители ограничивают водителя в праве управления, они временно запрещают ездить. Частой причиной этого является не нарушение правил дорожного движения, а невыполнение определенных юридических обязательств.
Так по решению государственного или частного исполнителя в рамках исполнительного производства могут применить такую меру, например из-за систематической неуплаты алиментов. Право на управление человеку восстановят после того, как задолженность будет погашена.
Если против водителя применены ограничения, то:
- водительское удостоверение не изымается;
- после выполнения обязательств ограничение отменяется;
- не нужно повторно сдавать экзамены или получать новое удостоверение;
- управление авто на время запрета будет считаться правонарушением.
А уже за нарушение правил дорожного движения водитель может получить административное взыскание и правоохранители лишают его права управления. Применить такую меру возможно только по решению суда за нарушение законодательства по безопасности дорожного движения.
К примеру, если водитель управляет машиной в нетрезвом состоянии, то проходит судебное заседание. В случае, если его признают виновным, принимается решение о лишении такого гражданина права управления на один год. Тогда водительское удостоверение изымают, и:
- документ возвращают после завершения срока лишения права управления в установленном порядке;
- в некоторых случаях может потребоваться повторная сдача теоретического или практического экзамена.
В МВД объяснили разницу между лишением и ограничением права управления авто / Инфографика Главного сервисного центра
Оба механизма наказания регулируются Кодексом Украины об административных правонарушениях.
В КУоАП определены статьи 121 – 127, согласно которым назначается наказание за различные нарушения. Чаще всего водители нарушают правила по превышению установленных ограничений скорости движения и проезд на запрещающий сигнал. За это можно получить штраф или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до года.
А вот, например, за оставление места дорожно-транспортного происшествия может быть штраф, админарест или назначают исправительные работы.
Какие штрафы могут получить водители за нарушение ПДД?
Законом определено, что за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения штраф достигает тысяч гривен, а прав лишают на один год. А третье нарушение в течение года будет стоить водителю 51 тысячи гривен с лишением прав на 10 лет и конфискацией транспортного средства.
В Украине обсуждают введение системы штрафных баллов для водителей. Так за различные нарушения водителей с опытом будут наказывать 15-ю баллами, а новичков, которые за рулем ездят меньше, чем год – 10-ю.
Кроме того, Кабинет Министров предлагает увеличить срок добровольной уплаты штрафа с 10 до 15 дней, а срок принудительного исполнения – от 30 дней до 3 месяцев.