Законно ли ограничивать пенсию военным: апелляционный суд поставил точку

Апелляционный суд сформировал правовую позицию относительно ограничения размера пенсий для военнослужащих. До этого их максимальный размер равнялся десяти минимальным пенсиям.

Законно ли ограничение пенсии военного?

Шестой апелляционный административный суд подтвердил незаконность уменьшения военной пенсии из-за применения понижающих коэффициентов и установления предельного размера выплат во время военного положения, пишет "Судебно-юридическая газета".

Судьи пришли к выводу, что ни закон о Госбюджете на 2025 год, ни правительственные постановления не могут изменять объем социальных гарантий для лиц, уволенных с военной службы.

Суд оставил в силе решение первой инстанции, фактически поддержав позицию о приоритете специального пенсионного законодательства над нормами бюджета и подзаконными актами.

Апелляционная инстанция также учла выводы Конституционного Суда Украины и сложившуюся практику Верховного Суда в спорах о военных пенсиях.

Обратите внимание! Конституционный Суд в предыдущих решениях также отмечал, что такие ограничения подрывают саму суть социальных гарантий для военнослужащих, напоминает "Юридическая газета".

Апелляционная инстанция оставила жалобу Пенсионного фонда без удовлетворения, а решение суда первой инстанции, без изменений. Постановление вступило в законную силу сразу после принятия и является окончательным, кроме случаев, прямо предусмотренных процессуальным законодательством.

В чем заключалась суть спорта?

Истец, военный пенсионер за выслугу лет, который получает выплаты в соответствии с профильным законом о пенсионном обеспечении военнослужащих. В 2025 году орган Пенсионного фонда пересчитал ему пенсию, применив понижающие коэффициенты к сумме, превышавшей десять прожиточных минимумов.

В результате фактический размер выплат, который превышал 50 000 гривен, был уменьшен примерно до 31 000 гривен. Пенсионер обжаловал такие действия, требуя отменить применение коэффициентов и выплачивать пенсию без искусственного уменьшения.

Какова позиция суда в Украине?

Суд первой инстанции признал незаконным как применение понижающих коэффициентов, так и установление предельного размера пенсии. Апелляционный суд согласился с этими выводами и отклонил доводы Пенсионного фонда о законности таких подходов.

Суд отдельно подчеркнул, что право на социальную защиту гарантируется Конституцией и не относится к правам, которые могут быть сужены во время военного положения. Кроме того, изменения условий пенсионного обеспечения военных возможны только через внесение изменений в специальный закон, а не через бюджетные нормы или подзаконные акты.

Какие ограничения действуют для пенсий в Украине?