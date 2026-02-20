Купил поддельный документ: суд вынес приговор мужчине, который помог сыну выехать из Украины

Мужчина подделал документы, чтобы вывезти за границу своего сына в качестве "сопровождающего". За незаконную перевозку военнообязанного лица суд назначил пенсионеру наказание.

Суть дела о незаконной переправке за границу

В Ивано-Франковске прошел суд над мужчиной, который сделал фиктивное заключение врачебно-консультативной комиссии о серьезных проблемах со здоровьем. Они якобы подтверждали факт того, что мужчина нуждается в постороннем уходе и его сын может пересечь границу как "сопровождающий". На пенсионера открыли уголовное производство за незаконную переправку лиц через государственную границу и использование заведомо поддельного документа.

Мужчина знал о запрете выезда военнообязанных граждан в возрасте от 23 до 60 лет, однако организовал схему и без оснований перевез через границу своего сына 1990 года рождения.

Документы о заключении ВКК на свое имя обвиняемый купил. Он хоть и имел инвалидность 3 группы общего заболевания, однако тяжелых нарушений функций организма не имеет, а значит и не нуждается в постороннем уходе.

Пересечь границу родственники пытались в пункте пропуска "Красноильск", что в Черновицкой области. Там в феврале 2024 года мужчина предъявил пограничникам поддельные документы, заявив, что сын едет, чтобы ухаживать за ним. В результате военнообязанный действительно пересек государственную границу. А его отец вернулся в Украину в тот же день через пункт пропуска "Порубное". Именно это и стало причиной подозрения в организации незаконного выезда.

Суд назначил пенсионеру наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако позже срок изменили на год отбывания наказания с испытанием. Мужчина признал вину. Обстоятельств, которые бы отягчали преступление не было. Суд по согласию сторон не исследовал доказательства по обстоятельствам и только провел допрос обвиняемого.

Суд отметил, что обвиняемый ранее не судим и не стоит на учете психиатра. Риск повторного правонарушения оценили как средний,

Стоит отметить! Совершенное мужчиной преступление по статье 332 Уголовного Кодекса Украины – нетяжкое, а правонарушение по статье 358 УК Украины - к уголовным проступкам (ст. 12 УК Украины). Суд признал смягчающие обстоятельства: полное признание вины; искреннее раскаяние; содействие раскрытию уголовных правонарушений.

Теперь мужчина должен периодически являться в орган пробации, сообщать правоохранителям о смене места жительства или работы, а также не имеет права выезжать из Украины без согласования с органом пробации.

