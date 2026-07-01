Отказ из-за сокращенного имени: суд признал нарушение прав в действиях Пенсионного фонда

Ошибки в имени человека не могут лишать его права на получение каких-либо социальных выплат. Так, женщина обратилась в суд после того, как управление Пенсионного фонда в Житомире отказало ей в назначении пенсии из-за недостаточного страхового стажа.

Ошибки в документах не всегда влияют на назначение выплат

Если какие-либо данные человека были неправильно записаны работодателем или сотрудниками архива, это не является основанием для аннулирования страхового стажа. Суд рассмотрел дело женщины, которой не зачли страховой стаж из-за ошибки в документах. Об этом говорится в материалах дела №440/6940/24, сообщают специалисты службы бесплатной юридической помощи.

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Любови исполнилось 60 лет, и она планировала выйти на пенсию. Женщина была уверена, что у нее достаточно страхового стажа, и поэтому собрала все необходимые для этого документы. В архиве гражданке выдали справку, которую она передала в Пенсионный фонд.

Но со временем Любовь получила отказ в назначении пенсии, так как выяснилось, что достаточного страхового стажа у нее нет. В него не зачли работу в колхозе.

Как выяснилось, в книжке не указано, сколько рабочих дней у нее было. А имя женщины вообще указано не полностью – "Люба". Это, по сообщениям ПФУ, не дает права на получение пенсии, поскольку имя не соответствует тому, что указано в ее паспорте.

В бюро правовой помощи женщине бесплатно оказали помощь и вместе с ней подали иск в суд. В заявлении юрист просил суд пересмотреть представленные доказательства и признать действия управления Пенсионного фонда Украины противоправными. А время работы в колхозе требовали зачесть в страховой стаж.

Как следует из материалов дела, суд установил, что Пенсионный фонд действительно допустил ошибку, когда не разрешил назначить пенсию и не учел 10 лет работы женщины в колхозе.

Судья сослался на практику Верховного Суда, который определил, что отсутствие полных записей в трудовой книжке или расхождения в написании имени в документах нельзя считать основанием для ограничения права на пенсию.

Теперь, согласно решению, Пенсионный фонд должен был пересмотреть заявление женщины еще раз и принять новое решение. В результате эксперты отмечают, что Любовь благодаря их работе уже получает пенсию.

Отметим, что это дело закрепило важную деталь: формальные ошибки в некоторых документах или неполные записи в трудовой книжке не могут автоматически лишать человека права на страховой стаж и пенсию. Если удается фактически подтвердить трудовую деятельность, то можно обязать Пенсионный фонд оценивать все доказательства в совокупности и не ограничивать права граждан.

К слову, оцифровка трудовых книжек, которая с 10 июня является обязательной и для тех, кто имеет стаж работы до 2004 года, позволяет избежать этих проблем. Теперь данные будут храниться в реестре и не потребуют дополнительного подтверждения.

Что еще стоит знать о начислении пенсий?

Наша редакция узнала в Пенсионном фонде Украины, что информация о страховом стаже и заработной плате, появившаяся после 1 июля 2000 года, учитывается при назначении пенсий автоматически. Но доходы за предыдущие периоды нужно подтверждать отдельно документами.

Индексация не означает, что у всех пенсионеров должна увеличиться пенсия. Механизм касается только основного размера пенсии, рассчитанного по специальной формуле, а не всей суммы, которую человек фактически получает. Поэтому при наличии государственных доплат до минимального размера пенсии база действительно растет, но общая сумма может измениться.