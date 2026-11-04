Справка ВВК не защитит от выговора: что грозит военному за отказ от приказа

Верховный Суд признал законным привлечение военнослужащего к дисциплинарной ответственности и лишение его денежного вознаграждения за отказ вступить на боевое дежурство. Судьи подтвердили, что справка об ограниченной годности не дает автоматического права игнорировать приказы командира без документально подтвержденного ухудшения здоровья.

Потеря выплат вследствие отказа от дежурства

Наличие медицинских ограничений не освобождает военнослужащего от обязанности выполнять распоряжения командования, если нет прямых доказательств невозможности выполнить конкретное задание. Между состоянием здоровья военнослужащего и дисциплиной в армии существуют четкие границы. Об этом говорится в обнародованном постановлении Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по делу № 380/19903/24.

Известно, что в июле 2024 года мобилизованный солдат отказался заступить на боевое дежурство в присутствии личного состава роты. Свое решение военнослужащий объяснил внезапным ухудшением самочувствия и наличием справки военно-медицинской комиссии, которая признала его ограниченно годным к службе.

По заключению врачей, боец не мог служить в десантно-штурмовых войсках, морской пехоте или на флоте, однако считался годным для подразделений обеспечения или учебных центров. Несмотря на этот статус, за месяц до инцидента солдата назначили командиром стрелкового отделения, и он без возражений нес службу на боевой должности.

По мнению истца, ответчик неверно истолковал заключение военно-врачебной комиссии № 4683, безосновательно установил факт нарушения воинской дисциплины, применил к нему дисциплинарное взыскание и уменьшил денежное довольствие, что стало основанием для обращения в суд,

– говорится в постановлении.

Командование воинской части провело служебное расследование, вынесло бойцу строгий выговор за открытый отказ выполнить боевое распоряжение и лишило его дополнительного вознаграждения за июль 2024 года. На время расследования военнослужащий получал лишь базовый должностной оклад, надбавку за звание и выслугу лет, лишившись значительной части ежемесячного дохода.

Позиция судов и аргументы военнослужащего

Военнослужащий в суде сослался на Устав внутренней службы ВСУ, который прямо запрещает назначать больных на боевое дежурство. Однако Львовский окружной административный суд и Восьмой апелляционный административный суд полностью отклонили исковые требования.

Суды первых двух инстанций обратили внимание на то, что на момент отказа боец не предоставил никаких медицинских документов, которые бы фиксировали резкое ухудшение здоровья именно в тот день. Кроме того, военный ранее не подавал рапортов о переводе в тыловые подразделения в связи со своим состоянием.

Что постановил Верховный Суд

Рассматривая дело, Верховный Суд подчеркнул, что заключение военно-врачебной комиссии является обязательным для командиров и не может игнорироваться при определении обязанностей бойца. Судьи отдельно отметили: предварительное согласие служить на боевой должности не лишает человека права ссылаться на медицинские диагнозы в будущем.

В то же время наличие любой справки ВВК не является автоматическим разрешением на невыполнение приказов.

Без установления причинно-следственной связи между указанными в ней ограничениями и невозможностью выполнения конкретного приказа справка ВВК не дает оснований для вывода о правомерности отказа истца от его выполнения…. Такие обстоятельства должны оцениваться в совокупности с другими доказательствами, подтверждающими или опровергающими связь между состоянием здоровья и отказом выполнить соответствующий приказ,

– отметил суд.

Поскольку истец не зафиксировал документально ухудшение состояния здоровья в день дежурства, Верховный Суд оставил решения предыдущих судов в силе, признав наложение выговора и лишение дополнительного денежного вознаграждения полностью правомерными.

Напомним, ранее Третий апелляционный административный суд отказал в отмене приказа о призыве л из-за отсутствия доказательств обращения в Центральную ВВК и подтверждений неправомерности первоначального заключения ВВК.

Суды не могут пересматривать медицинские диагнозы, а лишь проверяют соблюдение процедур при принятии решений медицинскими комиссиями.

При этом украинские военные действительно сталкиваются с трудностями при получении медицинской помощи и и прохождении военно-врачебной комиссии. Оформление увольнения часто затягивается, что вынуждает военнослужащих обращаться в суд для защиты своих прав.