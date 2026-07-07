Об этом в комментарии для "РБК-Украина" рассказал правозащитник объединения адвокатов "Актум" Рустам Нуриев.

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С какими проблемами сталкиваются защитники?

Одной из самых распространенных проблем остается невозможность своевременно получить медицинскую помощь. Военнослужащие, которые из-за ранений, травм или ухудшения состояния здоровья нуждаются в лечении, могут сталкиваться с затягиванием или отказами в направлении.

Отдельный вопрос – прохождение военно-врачебной комиссии. По словам адвоката, проблемы возникают как во время прохождения службы, так и после завершения лечения или реабилитации, когда военнослужащему необходимо определить степень годности к дальнейшей службе.

Если вопрос касается направления на лечение или прохождения ВЛК, первоочередным шагом является подача жалоб на вышестоящее командование – в Министерство обороны Украины, Генеральный штаб или Военную службу правопорядка (ВСП). Это формальный уровень, который требует проверок и служебных расследований, однако он способен действовать быстрее, чем суд,

– пояснил Рустам Нуриев.

Еще одной серьезной проблемой остается оформление увольнения с военной службы. По словам адвоката, даже если у военнослужащего есть законные основания для увольнения, его рапорт могут рассматривать месяцами или вообще оставлять без ответа.

В таких случаях, по словам Нуриева, наиболее эффективным способом защиты может быть обращение в суд.

"Совершенно иная ситуация складывается с процедурой увольнения с военной службы. По словам адвоката, если командование отказывает в увольнении или игнорирует документы, единственным эффективным путем остается обращение в суд. Исковое заявление в таких случаях становится крайней, но необходимой мерой", – отметил адвокат.

Судебный процесс по таким делам обычно может длиться от 3 до 4 месяцев. При этом в течение всего периода рассмотрения дела военнослужащий по-прежнему обязан выполнять свои служебные и боевые обязанности.

Отдельной проблемой остается правильное оформление и передача рапортов. По словам адвоката, одна из самых распространенных ошибок военнослужащих – передача документов без официальной фиксации.

В таком случае у военного может не оказаться доказательств того, что рапорт был подан, а документ фактически может не попасть дальше по цепочке командования.

На этом этапе документы пропадают. Безответственный командир может их просто не передать дальше или вообще выбросить, поскольку никакого официального следа передачи не остается,

– отметил Рустам Нуриев.

По словам адвоката, военнослужащий должен составить рапорт, приложить необходимые подтверждающие документы и позаботиться о том, чтобы факт его подачи был официально зафиксирован.

Специалист подчеркивает, что в вопросах лечения, ВЛК и нарушения прав во время службы следует сначала использовать механизмы военного управления – обращение к высшему командованию, Минобороны или соответствующим службам.

В то же время, когда речь идет о незаконном затягивании увольнения со службы, военнослужащему может понадобиться судебная защита.

По словам Рустама Нуриева, главное для военного – не оставлять проблему без документального подтверждения и своевременно фиксировать все обращения.