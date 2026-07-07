Про це в коментарі для "РБК-Україна" розповів правозахисник об’єднання адвокатів "Актум" Рустам Нурієв.

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З якими проблемами стикаються захисники?

Однією з найпоширеніших проблем залишається неможливість своєчасно отримати медичну допомогу. Військовослужбовці, які через поранення, травми або погіршення стану здоров’я потребують лікування, можуть стикатися із затягуванням або відмовами у направленні.

Окреме питання – проходження військово-лікарської комісії. За словами адвоката, проблеми виникають як під час проходження служби, так і після завершення лікування чи реабілітації, коли військовому необхідно визначити ступінь придатності до подальшої служби.

Якщо питання стосується направлення на лікування або проходження ВЛК, першочерговим кроком є написання скарг на вище командування – до Міністерства оборони України, Генерального штабу чи Військової служби правопорядку (ВСП). Це формальний рівень, який потребує перевірок та службових розслідувань, проте він здатний діяти швидше за суд,

– пояснив Рустам Нурієв.

Ще однією серйозною проблемою залишається оформлення звільнення з військової служби. За словами адвоката, навіть якщо військовий має законні підстави для звільнення, його рапорт можуть розглядати місяцями або взагалі залишати без відповіді.

У таких випадках, за словами Нурієва, найефективнішим способом захисту може бути звернення до суду.

"Зовсім інша ситуація складається з процедурою звільнення з військової служби. За словами адвоката, якщо командування відмовляє у звільненні або ігнорує документи, єдиним ефективним шляхом залишається звернення до суду. Позовна заява в таких випадках стає крайнім, але необхідним кроком", – зазначив адвокат.

Судовий процес у таких справах зазвичай може тривати від 3 до 4 місяців. Водночас протягом усього періоду розгляду справи військовослужбовець залишається зобов’язаним виконувати свої службові та бойові обов’язки.

Окремою проблемою залишається правильне оформлення та передача рапортів. За словами адвоката, одна з найпоширеніших помилок військовослужбовців – передача документів без офіційної фіксації.

У такому випадку військовий може не мати доказів, що рапорт був поданий, а документ фактично може не потрапити далі по командуванню.

На цьому етапі папери зникають. Безвідповідальний командир може їх просто не передати далі або взагалі викинути, оскільки жодного офіційного сліду передачі не залишається,

– звернув увагу Рустам Нурієв.

За словами адвоката, військовий має складати рапорт, додавати необхідні підтверджувальні документи та подбати про те, щоб факт його подання був офіційно зафіксований.

Фахівець наголошує, що у питаннях лікування, ВЛК та порушення прав під час служби варто спочатку використовувати механізми військового управління – звернення до вищого командування, Міноборони або відповідних служб.

Водночас, коли йдеться про незаконне затягування звільнення зі служби, військовослужбовцю може знадобитися судовий захист.

За словами Рустама Нурієва, головне для військового – не залишати проблему без документального підтвердження та своєчасно фіксувати всі звернення.