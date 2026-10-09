Повлияют ли на работу сервисных центров МВД блэкауты и тревоги: что нужно знать украинцам

На случай форс-мажорных обстоятельств в сервисных центрах МВД разработали план работы подразделений. Специалисты подготовили все необходимое, чтобы услуги предоставлялись стабильно и безопасно для граждан.

Работа в ТСЦ МВД адаптирована к возможным вызовам

Главный сервисный центр позаботился о том, чтобы в территориальных подразделениях не возникало проблем в условиях отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций. Планируется, что услуги будут предоставляться бесперебойно, ведь инфраструктура готова к стабильной работе и выполнению своих функций в любых условиях. Об этом в ответе на запрос 24 Канала сообщила пресс-служба ГСЦ МВД.

По словам сотрудников, территориальные сервисные центры МВД готовы к вызовам, поскольку руководством были приняты все необходимые организационные и технические меры. В частности:

внедрены системы автономного жизнеобеспечения;

подготовлены альтернативные каналы связи;

обеспечена защита критически важной информации.

Безопасность посетителей и персонала также является приоритетной задачей при подготовке подразделений к работе в условиях возможных проблем сегодняшнего дня.

Записаться в ТСЦ можно без личного визита

Украинцам также напомнили, что еще с июня 2025 года работает мобильное приложение для системы управления очередью "Е-запись", созданное для быстрой и бесплатной онлайн-записи в электронную очередь территориальных сервисных центров МВД. Таким образом, запланировать посещение можно непосредственно с мобильного телефона. Запись также удобно просматривать и отменять. Дополнительно пользователю отправляются PUSH-уведомления о предстоящем визите.

В приложении требуется авторизация через "Дия.Подпись" или BankID, что полностью защищает систему от любых посторонних манипуляций и несанкционированного вмешательства,

– говорится в сообщении.

Через приложение можно встать в очередь на:

выдачу, обмен или восстановление водительского удостоверения;

сдачу теоретических и практических экзаменов;

регистрацию, перерегистрацию и снятие с учета транспортных средств;

ведомственную регистрацию крупнотоннажных/технологических транспортных средств.

Кстати, вне очереди получить услуги могут лица с инвалидностью; лица, сопровождающие инвалидов I группы; члены семей погибших защитников и защитниц Украины; военнослужащие, проходящие военную службу.

Как отметили в пресс-службе ГСЦ, система управления электронной очередью оптимизирует потоки посетителей и позволяет гражданам записываться точно на определенное время, что, в свою очередь, существенно сокращает время ожидания для получения необходимой услуги и позволяет избежать скопления людей в помещениях сервисных центров МВД.

В целом, как отмечают в государственном учреждении, автоматизация процессов предоставления административных услуг через электронные сервисы позволяет устранить человеческий фактор еще на этапе обработки заявлений. Использование алгоритмов и автоматических систем снижает вероятность проявлений коррупции, поскольку решения принимаются на основе объективных критериев.

Что еще доступно для водителей онлайн

Напомним, украинцы могут оформить новое водительское удостоверение через приложение Дия или "Электронный кабинет водителя". Готовые права можно забрать лично в сервисных центрах или дождаться их доставки по почте. Услуга предусматривает выбор типа документа, причины обращения и сервисного центра. В конце пользователь подписывает заявление и оплачивает услугу.

В онлайн-формате можно внести и удалить сведения о надлежащем пользователе транспортного средства, а также продлить срок ответственного хранения номерных знаков перерегистрированных или снятых с учета транспортных средств.

Без личного визита человек также может заказать имеющиеся в сервисном центре МВД номерные знаки, в том числе и индивидуальные, и оформить или обменять технический паспорт на транспортное средство.

Через приложение Дия можно заключить договор купли-продажи транспортного средства с последующей перерегистрацией на нового владельца.