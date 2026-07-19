Подробнее об этом "24 Канал" рассказало Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД".

Можно ли водить машину с просроченными водительскими правами во время войны?

В МВД пояснили, почему во время военного положения в Украине действует упрощение, позволяющее пользоваться выданным впервые на 2 года водительским удостоверением, срок действия которого истек.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 184 от 03.03.2022 года, в период действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены, лицо допускается к управлению транспортными средствами при наличии национального водительского удостоверения Украины, выданного ему впервые (на два года) на право управления транспортными средствами соответствующей категории, даже если срок его действия истек.

Однако обратите внимание, что эта норма распространяется только на водительские удостоверения, выданные впервые на 2 года. При этом такое водительское удостоверение считается недействительным и подлежит обмену.

Как обменять просроченное водительское удостоверение?

Если срок действия водительского удостоверения истек, в МВД советуют не медлить и обменять его. Это позволит избежать недоразумений в будущем и обеспечит актуальность документов.

Обменять водительское удостоверение можно онлайн:

в "Кабинете водителя",

в приложении "Дия" при условии, что водительское удостоверение там отображается.

Также воспользоваться услугой можно в удобном сервисном центре МВД независимо от места проживания. С собой необходимо взять документы:

водительское удостоверение;

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карту (с выпиской о месте проживания);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

Обратите внимание! Если было совершено 3 и более нарушений ПДД во время использования водительского удостоверения, выданного на 2 года, обмен будет произведен после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

Водительское удостоверение выдается сроком на 30 лет. Ориентировочная стоимость услуги – 650 гривен, без учета банковской комиссии.

Перед обращением в сервисный центр МВД необходимо зарегистрироваться для получения услуги на сайте через "Е-запись " или в мобильном приложении "Е-запись". Также зарегистрироваться можно через терминал самообслуживания, расположенный непосредственно в помещении сервисного центра МВД.

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