Лечились в частной клинике: Минздрав разъяснил, выдадут ли после этого больничный

Электронные больничные могут оформить любые медицинские работники, оказавшие гражданину помощь. Распространенный миф гласит, что для оформления справки человек обязательно должен обращаться к семейному врачу или другому врачу муниципального медицинского учреждения.

Нужно ли обращаться в муниципальное учреждение, чтобы оформить электронный больничный?

Медицинские заключения о временной нетрудоспособности оформляют непосредственно те врачи, которые оказывали помощь пациенту. Если пациент решил обратиться к частному врачу, то проблем с оформлением электронного больничного у него не должно возникнуть. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Специалисты поясняют: ошибочно считать, что больничные листы будут выписывать только врачи государственных или коммунальных учреждений, либо тех, которые имеют договор с Национальной службой здравоохранения Украины.

То есть не форма собственности медучреждения определяет право оформлять заключения о временной нетрудоспособности. Их вполне может выписывать любой врач, если он оказывал пациенту медицинскую помощь и установил, что она временно утратила трудоспособность.

Важно! Врач должен занимать должность, которая в соответствии с Порядком позволяет оформлять больничные листы, и иметь соответствующую врачебную специальность.

Даже после лечения в частной клинике человек не обязан обращаться в государственную для оформления больничного. Именно его врач, если он имеет на это право, должен выдать медицинское заключение.

Кстати, заключение о потере трудоспособности сейчас оформляется в электронном режиме. Врач обязан внести заключение в Электронную систему здравоохранения.

Эти требования в равной степени распространяются на государственные, коммунальные и частные учреждения здравоохранения, а также на врачей-ФЛП. Наличие или отсутствие договора с НСЗУ на них не влияет,

– сообщили в Министерстве.

В Украине изменили правила оформления и оплаты больничных

Закон, вступивший в силу в апреле, усилил контроль за выдачей медицинских заключений о временной нетрудоспособности, чтобы сократить количество злоупотреблений. Отныне ответственность за необоснованно выданные медицинские заключения возлагается на врача или медицинское учреждение. Пенсионный фонд получил полномочия не только финансировать больничные, но и проверять их обоснованность, а также требовать возврата средств в некоторых случаях.

Размер больничных, как и раньше, зависит от страхового стажа работника. Люди со стажем более 8 лет могут получить 100% средней зарплаты за период нетрудоспособности. Если стаж составляет до 3 лет, выплачивается 50% среднего заработка, от 3 до 5 лет – 60%, а от 5 до 8 лет – 70%. В то же время для отдельных категорий работников закон гарантирует 100% выплату независимо от страхового стажа.