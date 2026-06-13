Какие права на работе имеют беременные женщины?

Подобные ситуации могут возникать, когда женщина только планирует так называемый "декретный" отпуск, или когда ее ребенок уже родился. Но работодатели должны, напротив, поддерживать таких женщин и создавать для них условия труда, в соответствии с медицинскими показаниями. Об этом пишут специалисты Бесплатной юридической помощи.

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Так, женщин нельзя привлекать к тяжелым, вредным или опасным работам, а также к выполнению работ под землей. Во время беременности работницы не могут работать ночью, сверх установленного времени, а также не привлекаются к командировкам и работе в выходные дни.

Еще некоторое время до родов женщины имеют полное право работать, а потому их нужно не призывать к увольнению, а создать для них комфортные условия работы. Речь идет о:

уменьшение нормы выработки или обслуживания такой женщины;

перевода ее на более легкую работу, где нет воздействия неблагоприятных производственных факторов.

Важно! Изменение условий работы не должно влиять на выплаты, а потому для беременной женщины должен сохраняться средний заработок, который она имела ранее.

Сколько дней длится отпуск в связи с беременностью и родами?

Работодатель обязан предоставить женщине отпуск за 70 дней до возможной даты родов, который продлится еще 56 дней после рождения. Однако, если во время родов были осложнения, или родилось двое и более детей, то женщина получает 70 дней отпуска до и 70 дней после родов.

По желанию женщины и при отсутствии медицинских противопоказаний часть отпуска до родов можно использовать после родов. Общая продолжительность отпуска при этом не меняется — 126 или 140 календарных дней,

– сообщили правозащитники.

Пока длится отпуск в связи с беременностью и отпуск по уходу за ребенком, руководитель обязан сохранить за женщиной место работы и должность.

Отдельно эксперты отметили, что женщина имеет право совмещать ежегодный отпуск с отпуском в связи с беременностью и родами. При этом ее стаж не важен, объединять отпуска работница может даже после двух месяцев работы.

То есть, если ежегодный отпуск совпадает с отпуском в связи с беременностью и родами, то основное время отдыха можно перенести или продлить.

Защищены ли работники, у которых появились дети?

Законом в Украине запрещены проявления дискриминации, а люди во многих случаях защищены от увольнения. Если работодатель знает о беременности женщины, то он не может только на этом основании отказать ей в приеме на работу, или, например, уменьшить зарплату.

Беременную женщину, а также работника, ушедшего в "декретный" отпуск, работодатель не может увольнять. Потерять работу такие работники могут только в случае полной ликвидации предприятия. В таком случае руководитель может сразу трудоустроить такого человека, например, у правопреемника. Точно так же беременную женщину должны повторно трудоустроить, если у нее закончился срочный договор.

Если руководитель нарушает права беременной женщины или работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, то он может заявить о нарушении своих прав. Гоструд в таком случае проводит проверку работодателя и обязывает его устранить нарушение.

А уже в суде человек может обжаловать незаконное увольнение, отказ в приеме на работу или другие нарушения трудовых прав.

Какие права имеют родители во время отпуска?

Украинское законодательство позволяет оформить отпуск на работе не только матери, но и отцу, бабушке, дедушке, или другим родственникам, которые фактически ухаживают за ребенком. Для этого нужно предоставить работодателю документы, подтверждающие рождение ребенка и то, что другой из родителей не использует соответствующий отпуск.

В Верховной Раде предлагают законодательные изменения относительно защиты работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Инициативы предусматривают усиление гарантий сохранения рабочего места путем приема на работу другого человека на время отсутствия основного работника. Изменения предлагают недопущение дискриминации после возвращения из декретного отпуска.

Отпуск по уходу за ребенком не означает полного запрета на работу. Работник может выйти на неполный рабочий день или работать удаленно, не теряя права на отпуск. Закон также позволяет досрочно вернуться на работу или прервать декретный отпуск по собственному желанию.