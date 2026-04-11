Предоставляется ли "декретный отпуск" для мужчин?
Отпуск по уходу за ребенком для отца возможен даже во время войны. Его может оформить не только мать, но и отцу или другой родственник, который фактически ухаживает за ребенком. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат Валентина Литвин.
Специалист рассказала, что такое право родителей предусмотрено статьей 179 Кодекса законов о труде и статьей 18 Закона Украины "Об отпусках". Ключевым в этом вопросе остается не пол, а именно факт ухода за ребенком.
На практике это выглядит так: мать может выйти на работу, а отец подает заявление работодателю и оформляет отпуск на себя, соответственно все выплаты (если они предусмотрены) также получает тот, кто находится в отпуске. То есть законодательство Украины в этом вопросе предусматривает равные права для мужчин и женщин,
– рассказала Валентина Литвин.
Министерство обороны сообщило, что другие правила действуют для военных. В большинстве случаев им не предоставляется отпуск в связи с рождением ребенка или "декрет". Но они имеют право на отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения. Такой отдых можно оформить на 10 дней с дополнительными 4 днями на проезд.
Что еще стоит знать об отпуске по уходу за ребенком для мужчин?
Любой из родителей или родственников может оформить отпуск по уходу за ребенком, но воспользоваться им может только один человек, который фактически ухаживает за ребенком. Он предоставляется до 3 лет, или до 6 по медицинским показаниям, и оформляется через работодателя.
Сам факт пребывания мужа в декретном отпуске не дает права на отсрочку от мобилизации. Освобождаются от призыва только те мужчины, которые имеют более, чем три несовершеннолетних ребенка и те, кто самостоятельно воспитывает сына или дочь. "Декрет" – это право, но не основание для освобождения от мобилизации.