Что предусматривает законопроект №15204?

Авторы предлагают установить гарантий для работников, которые находятся в "декретном" отпуске. Однако сейчас государство не гарантирует, что должность человека, который находится в отпуске по уходу за ребенком, оставаться вакантной до его трехлетнего возраста. Также нет норм, по которым на это время берут других работников на такую должность. Изменения предлагают в законопроекте №15204.

Закон Украины "Об отпусках" и Кодекс законов о труде Украины позволяют сохранять за работником рабочее место на время декретного отпуска. Однако у руководителей фактически есть разные подходы к тому, каким образом брать на работу нового человека и как потом состоится его увольнение. Нередко это становится основанием для трудовых споров.

Новый законопроект предлагает изменить нормы статьи 179 Кодекса законов о труде Украины и статью 18 Закона Украины "Об отпусках". Главным дополнением является то, что работодатель может брать на "декретную" должность нового человека, но с ним заключается срочный договор, который действует до тех пор, пока работник не выйдет из отпуска – то есть на примерно 3 года.

Законодатели проанализировали судебную практику и решили, что в нормах стоит точно гарантировать сохранение рабочего места лицам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, чтобы работодатели не отказывали кандидатам, но при этом сохраняли рабочее место за одним человеком. Если законопроект примут, то родители не будут волноваться за возможность возвращения на работу после "декретного" отпуска.

Кто может уходить в "декрет" в Украине?

В комментарии 24 Канала адвокат Валентина Литвин рассказала, что законодательство во время войны не изменилось. Отпуск по уходу за ребенком предоставляется как матери, так и отцу. Они оба имеют право оставить работу на три года.

Мать может выйти на работу, а отец подает заявление работодателю и оформляет отпуск на себя, соответственно все выплаты (если они предусмотрены) также получает тот, кто находится в отпуске. То есть законодательство Украины в этом вопросе предусматривает равные права для мужчин и женщин,

– отметила эксперт.

Что стоит знать о декретном отпуске в Украине?

Декрет частично засчитывается в страховой стаж, но все зависит от вида отпуска. Отпуск по беременности и родам входит в стаж полностью, потому что за него уплачиваются взносы. В то же время уход за ребенком от трех до 6 лет обычно не засчитывается, потому что это период без оплаты.

Опубликованная ранее информация о сокращении "декрета" до 4 месяцев – неправдивая. Государство только планирует добавить новый оплачиваемый отпуск, который будет предоставляться отцу и матери по два месяца для каждого. Речь идет не об уменьшении отпуска, а о дополнительных возможностях и европейский подход.

Важно, что сам факт пребывания мужа в декрете не дает отсрочку от мобилизации. Такое право есть только, если отец имеет основания для освобождения от мобилизации, например, трое и более детей.