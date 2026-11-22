На государственном портале Дия работодатели могут в электронном формате подать заявление об отмене бронирования работников, которое рассматривается в течение суток. В то же время военнообязанные должны самостоятельно проверять действительность оформленной отсрочки через приложение Резерв+, поскольку устных договоренностей с руководством недостаточно.

Бронирование может быть отменено по инициативе руководства

Руководитель предприятия или его доверенное лицо с электронной подписью юридического лица могут подать заявление об отмене отсрочки сотрудника прямо в режиме онлайн. Заявление обрабатывается в течение суток, после чего уведомление приходит на электронную почту и в личный кабинет. Об этом сообщили на портале Дия.

По результатам рассмотрения статус обновляется автоматически: если бронирование отменено, соответствующая отметка появляется и в электронном документе военнообязанного.

В случае утраты или прекращения статуса критически важного предприятия бронирование работников автоматически аннулируется. Поэтому подавать отдельное заявление в таких случаях не требуется,

– говорится в пояснении.

Военнообязанным следует помнить, что даже если работодатель уверяет в наличии отсрочки, все же необходимо лично контролировать свой статус.

Обратите внимание! Чтобы убедиться, что отсрочка действительно действует и внесена в систему, работнику следует проверить данные в мобильном приложении Резерв+.

Что делать в случае расхождений в реестрах

Иногда на работе работника не могут произвести бронирование из-за отсутствия данных о работе. В большинстве случаев это свидетельствует об отсутствии синхронизации между Пенсионным фондом и реестром "Оберег". Поэтому работодатель должен подать сведения о трудовых отношениях через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, выбрав опцию оперативного информирования о кадровых изменениях.

После внесения изменений данные обновляются в течение двух дней, и заявку на бронирование можно подать повторно.

Сам работник также может обновить сведения в своем приложении Резерв+, в разделе "Исправление данных онлайн", если информация о месте работы отображается некорректно.

Кто имеет право на бронирование и почему возникают отказы

Оформить бронирование могут только официально трудоустроенные лица на критически важных предприятиях с надлежащим образом оформленными военно-учетными документами. Любые нарушения правил военного учета, как правило, блокируют бронирование.

Исключение действует для отдельных предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний, обеспечивающих непосредственные нужды Вооруженных Сил Украины.

Освобождение от мобилизации также может быть правомерно отменено по истечении срока действия или в случаях, когда предприятие прекращает выполнять работы для ВСУ.