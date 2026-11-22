Бронювання можуть скасувати за ініціативою керівництва

Керівник підприємства або його довірена особа з електронним підписом юридичної особи можуть подати заяву про скасування відстрочки співробітника просто в режимі онлайн. Заяву опрацьовують упродовж доби, після чого сповіщення надходить на електронну пошту та в особистий кабінет. Про це повідомили на порталі Дія.

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За результатами розгляду статус оновлюється автоматично: якщо бронювання скасовано, відповідна відмітка з'являється і в електронному документі військовозобов'язаного.

У разі втрати або завершення статусу критично важливого підприємства бронювання працівників автоматично анулюється. Тому подавати окрему заяву в таких випадках не потрібно– йдеться в поясненні.

Військовозобов'язаним варто пам'ятати, що навіть коли роботодавець запевняє про наявність відстрочки, все ж необхідно особисто контролювати свій статус.

Зверніть увагу! Щоб переконатися, що відстрочка дійсно діє і внесена до системи, працівникові слід перевірити дані в мобільному застосунку Резерв+.

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Що робити у разі розбіжностей у реєстрах

Іноді на роботі працівника не можуть забронювати через брак даних про роботу. У більшості випадків це свідчить про відсутність синхронізації між Пенсійним фондом та реєстром "Оберіг". Тож роботодавець має подати відомості про трудові відносини через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, обравши опцію оперативного інформування про кадрові зміни.

Після внесення змін дані оновлюються протягом двох днів, і заявку на бронювання можна подавати повторно.

Сам працівник також може актуалізувати відомості у своєму застосунку Резерв+, у розділі виправлення даних онлайн, якщо інформація про місце роботи відображається некоректно.

Хто має право на бронь та чому виникають відмови

Оформити бронь можуть лише офіційно працевлаштовані особи на критично важливих підприємствах із належно впорядкованими військово-обліковими документами. Будь-які порушення правил військового обліку за загальним правилом блокують бронювання.

Виняток діє для окремих підприємств оборонно-промислового комплексу та компаній, які забезпечують безпосередні потреби Збройних Сил України.

Звільнення від мобілізації також можуть правомірно скасувати після закінчення строку дії або у випадках, коли підприємство припиняє виконувати роботи для ЗСУ.