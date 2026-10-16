Нардепы против быстрых изменений: в Раде требуют пересмотреть новые правила бронирования

Недавно депутаты зарегистрировали проект постановления с требованием пересмотреть недавнее решение Кабинета министров о правилах бронирования военнообязанных. Парламентарии предлагают привлечь к разработке представителей бизнеса и в целом изменить подход.

Чего именно требуют народные депутаты относительно ограничений в бронировании

Вопрос бронирования напрямую влияет на жизнеспособность компаний и финансовую стабильность их сотрудников. Снижение лимитов или внезапная потеря специалистов ключевых направлений ставит под угрозу стабильность выплаты заработной платы и выполнение критически важных контрактов. Поэтому народный депутат Ярослав Железняк инициировал подписание постановления о пересмотре решения правительства относительно бронирования.

Соответствующий законопроект №16160 был зарегистрирован в парламенте утром 16 октября. Проект постановления планируется передать премьер-министру во время часа вопросов к правительству.

По словам Железняка, наличие десятков подписей призвано стать четким сигналом для Кабмина о необходимости изменения подхода к бронированию. Инициативу поддержали 63 парламентария. Во время заседания Верховной Рады народный депутат в очередной раз призвал приостановить решение об отмене 100-процентной квоты и ряда других правил бронирования. По его словам, сначала следует провести консультации, а уже после этого принимать окончательный документ.

У меня есть обращение и просьба к премьер-министру и к членам Кабинета Министров. Это не только позиция народных депутатов, но и аналитических центров, местного самоуправления и, главное, энергетиков и оборонно-промышленного комплекса,

– сказал Ярослав Железняк.

Инициатива парламентариев содержит четкий перечень мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы предприятий. В частности, в проекте содержится призыв:

отменить правительственное решение от 13 октября;

провести консультации с представителями бизнеса перед введением каких-либо новых ограничений.

Особое внимание авторы обращения уделили недавно созданному Координационному центру при Кабмине. Депутаты предлагают пересмотреть целесообразность его создания в нынешнем виде или обязательно привлечь в его состав экспертов бизнес-ассоциаций.

Кроме того, в парламенте настаивают на том, чтобы этому органу оставили исключительно совещательную функцию – без права принимать обязательные для предприятий решения, определяющие их дальнейшую работу.

Что предусматривали правительственные ограничения

Напомним, правительство приняло новые правила бронирования сотрудников. В решении речь идет о сокращении квоты для оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100% до 85%, а для сферы жизнеобеспечения – с 75% до 60%.

Также правительство создало Координационный центр из представителей министерств и силовых ведомств, без согласования с которым компании теряют возможность оформить повышенный лимит отсрочек сверх базовых 50%.

Представители бизнеса также опасаются, что из-за таких изменений будет нарушен баланс между потребностями экономики и обеспечением обороноспособности. Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация предлагала, в частности, оценить возможные последствия новых правил.