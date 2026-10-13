Кроме того, он создаст новый орган, который будет присваивать статус "критически важного предприятия". Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Что известно о новых правилах?

В оборонно-промышленном комплексе (ОПК) и энергетике лимит могут сократить со 100% до 85%. Согласно документу, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и управления бытовыми отходами квоты планируется снизить с 75% до 60%. Для остальных критически важных компаний лимит останется на уровне 50%.

Железняк подчеркнул, что окончательное решение об изменении лимитов бронирования на критически важных предприятиях должно быть принято в течение 5 дней.

Правительство только что приняло на своем заседании Постановление "О некоторых вопросах организации бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время". Документ был принят с однодневной доработкой, а в части процента бронирования – с пятидневной,

– написал народный депутат.

Вместо Минобороны и Межведомственной рабочей группы регулированием статуса критичности будет заниматься вновь созданный Координационный центр при Кабинете Министров из 17 человек. В его состав войдут представители Минэкономики, Минобороны, СБУ, ГУР, СЗР, Нацполиции, Пенсионного фонда и Гоструда.

Без одобрения этого органа предприятия не смогут получить статус критически важного или согласовать лимит свыше 50%. Решение о повышенной квоте будет действовать до одного года, а саму бронь необходимо оформить через сервис "Дия" в течение пяти рабочих дней.

Министерства и областные администрации обязаны пересмотреть отраслевые критерии до 20 октября и согласовать их с Центром. По словам народного депутата, бизнесу следует заранее подготовить необходимые показатели.

Собрать показатели, что подлежат проверке: оборонные контракты, доля рынка, налоги, валютная выручка, уровень зарплат, отсутствие задолженности. До 20 октября узнать у своего министерства или ОГА, как пересматриваются отраслевые критерии, и подать предложения,

– призвал Железняк.

Он отметил, что удалось отменить норму, согласно которой работники с отсрочкой по другим причинам больше не будут учитываться в общей численности базы для расчета объема бронирования.



Новые правила Кабмина / Инфографика Ярослава Железняка

Напомним, что 9 октября Рада оружейников сообщала, что Минэкономики предлагало уменьшить квоту на бронирование в оборонной промышленности. Рада настаивала на сохранении бронирования до 100% военнообязанных работников критически важных предприятий ОПК.