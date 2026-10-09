Об этом говорится на странице Рады оружейников в Facebook.

Что известно о планах Минэкономики

По данным Рады оружейников, Минэкономики направило на согласование проект постановления Кабинета Министров, который предусматривает ограничение бронирования до 85% для предприятий ОПК, определенных Минобороны критически важными для функционирования экономики.

Считаем, что предлагаемое снижение лимита не учитывает кадровые потребности оборонного производства,

– отмечают в Раде.

Отмечается, что сохранение производственных коллективов влияет на обеспечение войск. От наличия квалифицированных работников зависят объемы производства, сроки поставок, разработка новых изделий и возможность быстро реагировать на потребности фронта.

В Раде оружейников отметили, что сегодня украинский ОПК продолжает расти: появляются новые производства, предприятия расширяют мощности и осваивают новые технологии. Увеличение доли украинского оружия и техники в Силах обороны, локализация комплектующих и снижение зависимости от импорта требуют дополнительных специалистов.

Эти команды формируются годами. Предприятия инвестируют в поиск и обучение людей, осваивающих специфические технологии и производственные процессы. Возможность сохранить таких работников позволяет планировать расширение производства и брать на себя новые обязательства перед армией,

– говорится в заявлении.

Снижение лимита бронирования создаст дополнительную неопределенность для предприятий именно тогда, когда от них ожидают наращивания выпуска вооружения. Последствия могут ощутить как сами производители, так и военные.

Норма уже направлена на согласование между министерствами, а производители должны узнавать о ней из полученных документов. Готовить такие изменения за спиной отрасли недопустимо,

– отметил исполнительный директор Рады оружейников Игорь Федирко.

По его словам, работники ОПК составляют не более 10% всех бронированных в стране. И это люди, от работы которых напрямую зависит обеспечение войск: инженеры, технологи, операторы оборудования, специалисты по сборке, испытаниям и ремонту.

Федирко также рассказал, что отрасль уже прошла пересмотр критичности. По данным Минобороны, 14% предприятий, проходивших пересмотр, не подтвердили свой статус.

"Значит, механизм проверки работает. Если есть злоупотребления – нужно проверять конкретные предприятия и конкретные основания для бронирования", – добавил Федирко.

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины также требует сохранить 100-процентное бронирование работников оборонной промышленности, как и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

К слову, с 18 октября 2026 года для части предприятий изменятся критерии, по которым определяется статус критически важных предприятий. Новые правила должны в расширить возможности бронирования от мобилизации для малого бизнеса.