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Що відомо про плани Мінекономіки

За даними Ради зброярів, Мінекономіки направило на погодження проєкт постанови Кабінету Міністрів, який передбачає обмеження бронювання до 85% для підприємств ОПК, визначених Міноборони критично важливими для функціонування економіки.

Вважаємо, що запропоноване зниження ліміту не враховує кадрових потреб оборонного виробництва,

– зауважують у Раді.

Зазначається, що збереження виробничих команд впливає на забезпечення війська. Від наявності кваліфікованих працівників залежать обсяги виробництва, строки поставок, розробка нових виробів і можливість швидко реагувати на потреби фронту.

У Раді зброярів зазначили, що сьогодні український ОПК продовжує зростати: з'являються нові виробництва, підприємства розширюють потужності та освоюють нові технології. Збільшення частки української зброї й техніки у Силах оборони, локалізація комплектуючих і зменшення залежності від імпорту потребують додаткових фахівців.

Ці команди формуються роками. Підприємства інвестують у пошук і навчання людей, які опановують специфічні технології та виробничі процеси. Можливість зберегти таких працівників дозволяє планувати розширення виробництва й брати на себе нові зобов’язання перед військом,

– йдеться у заяві.

Зниження ліміту бронювання створюватиме додаткову невизначеність для підприємств саме тоді, коли від них очікують нарощування випуску озброєння. Наслідки можуть відчути як самі виробники, так і військові.

Норма вже пішла на погодження між міністерствами, а виробники мають дізнаватися про неї з отриманих документів. Готувати такі зміни за спиною галузі неприпустимо,

– зауважив виконавчий директор Ради зброярів Ігор Федірко.

За його словами, працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих у країні. І це люди, від роботи яких безпосередньо залежить забезпечення війська: інженери, технологи, оператори обладнання, фахівці зі складання, випробувань і ремонту.

Федірко також розповів, що галузь уже пройшла перегляд критичності. За даними Міноборони, 14% підприємств, які проходили перегляд, не підтвердили статус.

"Отже, механізм перевірки працює. Якщо є зловживання – потрібно перевіряти конкретні підприємства й конкретні підстави для бронювання", – додав Федірко.

Національна асоціація оборонної промисловості України теж вимагає зберегти 100% бронювання працівників оборонної промисловості, як і директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.

До слова, з 18 жовтня 2026 року для частини підприємств зміняться критерії, за якими визначають критично важливий статус. Нові правила мають розширити можливості бронювання від мобілізації для малого бізнесу.