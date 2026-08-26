В США могут массово аннулировать визы: что делать иностранцам, оказавшимся в зоне риска

В США готовятся к возможному самому масштабному в истории аннулированию виз, которое может затронуть около 200 тысяч человек. Государственный департамент в сотрудничестве с Министерством внутренней безопасности планирует аннулировать деловые и туристические визы категорий B1 и B2, выданные за последнее десятилетие.

Некоторые визы в США могут быть аннулированы

Визы B1/B2 получали временные посетители, приезжающие с деловыми или туристическими целями. Обычно такие визы действительны до десяти лет, что делает их чрезвычайно ценными для тех, кто часто путешествует. Согласно предлагаемой политике, визы, выданные лицам, которые после въезда подали заявления на получение убежища, могут подлежать ретроактивному аннулированию. Аннулирование визы после въезда в США происходит относительно редко и вызывает серьезные юридические вопросы. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал американский юрист, политический стратег, эксперт по корпоративному управлению и экономической политике, стипендиат Lincoln Fellow Института Клермонта (США) Юрий Ванетик.

То есть иностранцы, у которых виза действует в течение определенного периода и которые подавали заявление на получение убежища после въезда в США, теоретически могут получить официальное уведомление. По словам эксперта, его обычно отправляют по почте на адрес, указанный в иммиграционном заявлении.

Юрий Ванетик Американский юрист, эксперт по корпоративному управлению и экономической политике Не игнорируйте такие уведомления. Они запускают важные юридические сроки и открывают определенные возможности для действий. Неспособность ответить или неправильное понимание содержания уведомления может поставить под угрозу ваш иммиграционный статус или будущие заявления. Если вы считаете, что это может касаться вас, немедленно проконсультируйтесь с иммиграционным адвокатом, а не ждите официального уведомления.

Ванетик добавил, что человек, который потенциально может лишиться легального статуса в США, не обязан самостоятельно сообщать о получении уведомления, но принятие проактивных мер может защитить его интересы.

Эксперт советует иметь под рукой соответствующие документы. Кроме того, иностранцам следует:

запросить заверенную копию информации о визовом статусе в USCIS или Государственном департаменте. Этот документ будет важен, если вам придется обжаловать решение об аннулировании или оспорить его;

связаться с посольством США в Киеве, чтобы подтвердить получение уведомления об аннулировании и уточнить, что это будет означать для любых будущих заявлений на получение визы;

сохранить документы, связанные с первоначальным заявлением на получение визы, а также любую переписку от USCIS. Они пригодятся для административной или судебной апелляции.

Важно! Аннулирование визы отличается от ее отзыва. Отзыв обычно происходит до въезда, тогда как аннулирование – это отмена уже выданной визы. Это различие важно для понимания ваших прав и доступных средств правовой защиты.

Будет ли возможность получить новую визу

Юрий Ванетик уточнил, что иностранец может подать заявление повторно, но при этом могут возникнуть серьезные сложности.

Если после аннулирования вы хотите снова получить туристическую или деловую визу B1/B2, технически у вас есть право подать новое заявление. Однако информация об аннулировании будет отображаться в визовой системе Государственного департамента и привлечет внимание при рассмотрении нового заявления,

– говорит юрист.

То есть человек должен будет объяснить, почему была аннулирована его предыдущая виза; почему стоит выдать новую визу, учитывая предыдущее аннулирование; какой иммиграционный статус имеет заявитель в настоящее время и находятся ли на рассмотрении другие иммиграционные заявления.

Ванетик отмечает, что людям, в отношении которых продолжается процедура получения убежища, не следует подавать заявление на новую визу B1/B2, пока дело не будет решено или пока вы не получите конкретную юридическую консультацию о том, является ли такое действие стратегически целесообразным.

При этом не будет препятствием рассмотрение дела о семейном спонсорстве (F-2A, IR и т. д.) или визы от работодателя. Аннулирование визы B1/B2 автоматически не лишает права на получение такого типа легализации, ведь эти визовые категории рассматриваются отдельно, в соответствии со своими собственными критериями.

Что делать иностранцам

Гражданам Украины, обеспокоенным возможным аннулированием визы, следует предпринять следующие шаги: проконсультироваться с иммиграционным адвокатом, имеющим лицензию на практику в США. Ведь последствия аннулирования визы влияют на возможность путешествовать, достоверность заявления о предоставлении убежища и право на получение виз в будущем.

Также эксперт не рекомендует выезжать за пределы Соединенных Штатов, если ваша виза может быть аннулирована, ведь в таком случае существует риск не вернуться в страну.

Если ваше заявление о предоставлении убежища находится на рассмотрении, немедленно сообщите о возможном аннулировании визы вашему адвокату.

Это может повлиять на дальнейшую стратегию в вашем деле. Следите за официальными правительственными сайтами и электронной почтой, которую вы указали в своих документах, чтобы не пропустить уведомления. Если вы этого еще не сделали, подпишитесь на обновления о статусе вашего дела в USCIS,

– отметил Юрий Ванетик.

Ждет ли иностранцев немедленная депортация

Американские чиновники уверяют, что аннулирование туристического или делового статуса не означает автоматической высылки из страны. Если ходатайство о предоставлении убежища уже находится на официальном рассмотрении, человек может претендовать на получение другого статуса. Впрочем, возможность совершать деловые или туристические поездки будет полностью утрачена.

Отмечается, что с началом второго срока Дональда Трампа его администрация последовательно ужесточает правила для соискателей виз. Среди введенных мер – расширенные требования к предоставлению информации об активности в социальных сетях, обязательные залоги и полный запрет на выдачу виз гражданам ряда стран.

Невинная ошибка может поставить человека под угрозу и привести к пожизненному запрету на въезд в США. Всегда существуют потенциальные политические и юридические пути решения проблемы, однако они не гарантируют положительного результата и могут оказаться дорогостоящими и длительными.

Что предшествовало

Журналисты The Associated Press сослались на документы Госдепартамента, согласно которым новая инициатива коснется владельцев виз категорий B1 и B2, выданных в период с 2016 по 2026 год. Американские чиновники отмечают, что официальное объявление ожидается в ближайшее время, если решение правительства не будет обжаловано или пересмотрено в судебном порядке.

За последние 18 месяцев Государственный департамент США уже аннулировал примерно 175 000 виз. Эти решения касались лиц, обвиняемых или осужденных за совершение преступлений – от вождения автомобиля в нетрезвом состоянии до грабежей и изнасилований.