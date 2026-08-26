Деякі візи у США можуть скасувати

Візи B1/B2 отримували тимчасові відвідувачі, які приїжджають із діловою або туристичною метою. Зазвичай такі візи чинні до десяти років, що робить їх надзвичайно цінними для тих, хто часто подорожує. Відповідно до запропонованої політики, візи, видані особам, які після в’їзду подали заяви на отримання притулку, можуть піддаватися ретроактивному анулюванню. Анулювання візи після в’їзду до США трапляється відносно рідко та породжує серйозні юридичні питання. Про це в коментарі 24 Каналу розповів американський юрист, політичний стратег, експерт із корпоративного управління та економічної політики Lincoln Fellow Інституту Клермонта (США) Юрій Ванетик.

Тобто іноземці, в яких віза діє у визначений період і якщо вони подавали заяву на отримання притулку після в'їзду до США, теоретично можуть отримати офіційне повідомлення. За словами експерта, його зазвичай надсилають поштою на адресу, зазначену в імміграційній заяві.

Юрій Ванетик Американський юрист, експерт із корпоративного управління та економічної політики Не ігноруйте такі повідомлення. Вони запускають важливі юридичні строки та відкривають певні можливості для дій. Нездатність відповісти або неправильне розуміння змісту повідомлення може поставити під загрозу ваш імміграційний статус або майбутні заяви. Якщо ви вважаєте, що це може стосуватися вас, негайно проконсультуйтеся з імміграційним адвокатом, а не чекайте на офіційне повідомлення.

Ванетик додав, що людині, яка потенційно може втратити легальний статус у США ви не зобов’язані самостійно повідомляти про отримання повідомлення, але вжиття проактивних заходів може захистити її інтереси.

Експерт радить мати на руках відповідні документи. Крім того, іноземцям варто:

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просити завірену копію інформації про візовий статус у USCIS або Державного департаменту. Цей документ буде важливим, якщо вам доведеться оскаржувати рішення про анулювання або заперечувати його;

зв'язатися з посольством США в Києві, щоб підтвердити отримання повідомлення про анулювання та уточнити, що це означатиме для будь-яких майбутніх заяв на отримання візи;

зберігати папери, пов'язані з первинною заявою на отримання візи, а також будь-яке листування від USCIS. Вони будуть корисні для адміністративного чи судового оскарження.

Важливо! Анулювання візи відрізняється від її відкликання. Відкликання зазвичай відбувається до в'їзду, тоді як анулювання – це скасування вже виданої візи. Ця відмінність важлива для розуміння ваших прав і доступних засобів правового захисту.

Чи буде можливість отримати нову візу

Юрій Ванетик уточнив, що іноземець може подати заяву повторно, але в цей час можуть виникнути серйозні ускладнення.

Якщо після анулювання ви хочете знову отримати туристичну або бізнес-візу B1/B2, технічно ви маєте право подати нову заяву. Однак інформація про анулювання буде відображатися у візовій системі Державного департаменту та приверне увагу під час розгляду нової заяви,

– каже юрист.

Тобто людина повинна буде пояснити, чому анулювали її попередню візу; чому варто довірити нову візу з огляду на попереднє анулювання; який зараз імміграційний статус має заявник і чи перебувають на розгляді інші імміграційні заяви.

Ванетик зазначає, що людям, щодо яких триває процедура отримання притулку, не повинні подавати заяву на нову візу B1/B2, доки справу не вирішать, або доки ви не отримаєте конкретну юридичну консультацію щодо того, чи є така дія стратегічно доцільною.

При цьому не буде завадою розгляд справи щодо сімейного спонсорства (F-2A, IR тощо) або візи від роботодавця. Анулювання візи B1/B2 автоматично не позбавляє права на отримання такого типу легалізації, адже ці візові категорії розглядаються окремо, відповідно до власних критеріїв.

Що робити іноземцям

Громадянам України, які занепокоєні можливим анулюванням візи, варто зробити такі кроки проконсультуватися з імміграційним адвокатом, який має ліцензію на практику у США. Адже наслідки анулювання візи впливають на можливість подорожувати, достовірність заяви на притулок і право отримувати візи в майбутньому.

Також експерт не радить їхати за межі Сполучених Штатів, якщо ваша віза може бути анульована, адже тоді існує ризик не повернутися до країни.

Якщо ваша заява на отримання притулку перебуває на розгляді, негайно повідомте про потенційне анулювання вашого адвоката.

Це може вплинути на подальшу стратегію у вашій справі. Стежте за офіційними урядовими сайтами та електронною поштою, яку ви вказали у своїх документах, щоб не пропустити повідомлення. Якщо ви цього ще не зробили, підпишіться на оновлення щодо статусу вашої справи в USCIS,

– зазначив Юрій Ванетик.

Чи чекає на іноземців негайна депортація

Американські посадовці запевняють, що анулювання туристичного чи ділового статусу не означає автоматичного вислання з країни. Якщо прохання про надання притулку вже перебуває на офіційному розгляді, людина може претендувати на отримання іншого статусу. Втім, можливість здійснювати ділові чи туристичні поїздки буде повністю втрачена.

Зауважується, що з початком другого терміну Дональда Трампа його адміністрація послідовно посилює правила для візових заявників. Серед запроваджених заходів – розширені вимоги щодо надання інформації про активність у соціальних мережах, обов'язкові застави та повна заборона на видачу віз громадянам низки країн.

Невинна помилка може поставити людину під удар і призвести до заборони на в’їзд до США назавжди. Завжди існують потенційні політичні та юридичні шляхи розв'язання проблеми, однак вони не гарантують позитивного результату й можуть бути дорогими та тривалими.

Що передувало

Журналісти The Associated Press посилалися на документи Держдепартаменту, мовляв, що нова ініціатива зачепить власників візи категорій B1 та B2, які видавали у період з 2016 до 2026 року. Американські чиновники зазначають, що офіційне оголошення очікується незабаром, якщо урядове рішення не буде оскаржене чи переглянуте в судовому порядку.

Протягом останніх 18 місяців Державний департамент США вже анулював орієнтовно 175 000 віз. Ці рішення стосувалися осіб, звинувачених або засуджених за скоєння злочинів – від керування автомобілем у нетверезому стані до грабежів та зґвалтувань.