Отсрочка или инвалидность после уклонения от мобилизации не освободят от наказания, – Верховный Суд

Получение отсрочки или бронирование от мобилизации уже после возбуждения уголовного дела за уклонение суд не квалифицирует как смягчающее обстоятельство. Верховный Суд постановил, что изменение личного статуса не устраняет общественную опасность правонарушения, совершенного ранее.

Отсрочка и бронирование не являются изменением обстоятельств

Судьи Верховного Суда рассматривали дело, в котором мужчину осудили по статье 336 Уголовного кодекса Украины за уклонение от призыва. Впоследствии апелляционная инстанция закрыла дело, поскольку фигурант получил III группу инвалидности и оформил отсрочку в приложении "Резерв+". Апелляционный суд решил, что из-за этого произошло так называемое "изменение обстоятельств". Однако объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда приняла иное решение.

По словам специалистов, "изменение обстоятельств" – это юридическая норма, позволяющая освободить человека от наказания, если он или его поступок перестали представлять общественную опасность. По делу №459/3471/23 обвиняемый получил отсрочку по инвалидности уже после совершения преступления, поэтому это не отменяет факта правонарушения.

В кассационной жалобе прокурор считал, что предоставление отсрочки через два года после совершения преступления автоматически не аннулирует общественную опасность деяния и лиц, а положения статьи 48 УК Украины применены безосновательно,

– говорится в сообщении.

Верховный Суд согласился с этой позицией и четко разграничил понятия изменения обстоятельств и личных перемен в жизни обвиняемого.

Суд пояснил, что норма об изменении обстоятельств касается серьезных внешних преобразований в стране или обществе – например, отмены военного положения или длительных социально-экономических изменений, которые устраняют саму угрозу.

В то же время предоставление отсрочки или бронирования на предприятии является лишь временным административным решением, которое обеспечивает потребности экономики или государственной службы. Если военнообязанный проигнорировал призыв в критический момент, он уже нанес ущерб обороноспособности страны, и новый статус этого не исправляет.

Получение такой отсрочки после совершения преступления… не устраняет общественной опасности совершенного лицом деяния, которым уже нанесен существенный ущерб комплектованию Вооруженных Сил Украины в критический момент, и не теряет своей противоправности и общественной опасности от того, что лицо впоследствии изменило свой административный статус,

– постановили судьи.

То есть вступление в брак, смена работы, новое имущественное положение или оформление брони относятся исключительно к характеристике самого лица, однако не изменяют факта совершенного правонарушения.

Когда состояние здоровья все же может смягчить приговор

В то же время судьи выделили единственное исключение, когда приобретение нового статуса может свидетельствовать об утрате лицом опасности для общества. Это случаи, когда физическое или психическое состояние человека объективно делает невозможным повторение такого преступления в будущем.

Во всех остальных ситуациях получение отсрочки или бронирования не приводит к закрытию дела. Суд может учесть эти обстоятельства только при вынесении приговора – например, назначить более мягкое наказание или заменить реальный тюремный срок испытательным сроком.

Напомним, за уклонение от мобилизации в Украине предусмотрена административная или уголовная ответственность. В частности, человек может получить штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен.

Уголовная ответственность наступает, если лицо без уважительной причины не явилось на службу после получения повестки об отправке в учебную часть.

Поскольку уклонение считается нетяжким преступлением, то срок исковой давности по такому обвинению составляет пять лет. По истечении этого срока гражданина уже нельзя привлечь к ответственности.