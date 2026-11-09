Инвалидность супруги не помогла: суд признал отказ в отсрочке законным

Харьковский окружной административный суд отказал мужчине в предоставлении отсрочки от мобилизации, на которую он претендовал в связи с 3-й группой инвалидности у его жены. Суд признал отказ военкомата законным и обосновал свое решение четкими нормами законодательства.

Почему диагноза недостаточно для отсрочки

Мужчина пытался через суд отменить отказ комиссии при территориальном центре комплектования в предоставлении отсрочки. Мужчина настаивал, что предоставил исчерпывающий пакет документов и имеет право не проходить службу во время мобилизации. Об этом говорится в решении Харьковского окружного административного суда по делу № 520/16443/26.

Военнообязанный обратился в центр предоставления административных услуг с заявлением, сославшись на якобы законное основание – имеющуюся у супруги инвалидность 3 группы. К заявлению о получении отсрочки он приложил свидетельство о браке, заключение врачебно-консультативной комиссии и выписку из решения экспертной группы.

Несмотря на присвоенный статус инвалидности, комиссия отказала заявителю из-за несоответствия медицинских документов требованиям правительственного постановления № 560. Мужчина рассчитывал, что суд поддержит его и обяжет ТЦК пересмотреть решение. Однако служители Фемиды поддержали позицию центра комплектования.

Заболевание не подпадает под перечень заболеваний, определенных в пункте 12 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Поэтому, подводя итог, учитывая, что у истца отсутствуют основания для получения отсрочки от призыва на военную службу… суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска,

– говорится в документе.

При изучении материалов суд обратил внимание на код основного диагноза супруги – G55.1, то есть компрессия нервных корешков и сплетений вследствие проблем с межпозвоночными дисками. Несмотря на то, что в справке ВКК упоминались сопутствующие нарушения, экспертная группа определила первопричиной именно заболевание позвоночника.

Однако украинское законодательство четко разграничивает причины наступления инвалидности 3-й группы у лица, за которым должен ухаживать военнообязанный. Право на отсрочку предоставляется исключительно при онкологических заболеваниях, ампутации конечностей, отсутствии одного из парных органов, церебральном параличе, других паралитических синдромах или психических расстройствах.

Суд пришел к выводу, что указанная патология спины не относится к паралитическим синдромам или параличу в понимании мобилизационного закона.

Что это решение означает для семей военнообязанных

Судебный прецедент указывает на то, что наличие статуса инвалидности у родственника не гарантирует автоматической защиты от призыва, если диагноз не входит в строгий правительственный список. Военнообязанным следует тщательно изучать медицинские коды и формулировки заболеваний еще до подачи заявлений.

Кроме того, подобные судебные процессы влекут за собой значительные финансовые расходы на юридическую помощь и судебный сбор, которые семья не сможет вернуть в случае проигрыша дела.

Напомним, действующие правила отсрочки от мобилизации для мужчин, имеющих родственников с инвалидностью, по-прежнему требуют подтверждения отсутствия других трудоспособных лиц, способных содержать таких родственников.

Для получения отсрочки необходимо предоставить документы о родственных связях, документы об инвалидности и подтверждение отсутствия других трудоспособных лиц, обязанных их содержать.