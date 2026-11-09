Інвалідність дружини не допомогла: суд визнав відмову у відстрочці законною

Чому діагнозу недостатньо для відстрочки

Чоловік намагався через суд скасувати відмову комісії при територіальному центрі комплектування в наданні відстрочки. Чоловік наполягав, що надав вичерпний пакет документів і має право не проходити службу під час мобілізації. Про це йдеться в рішенні Харківського окружного адміністративного суду у справі № 520/16443/26.

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Військовозобов'язаний звернувся до центру надання адміністративних послуг із заявою, посилаючись на нібито законну підставу – наявну в дружини інвалідність 3 групи. До заяви щодо отримання відстрочки він додав свідоцтво про шлюб, висновок лікарсько-консультативної комісії та витяг з рішення експертної команди.

Попри наданий статус інвалідності, комісія відмовила заявникові через невідповідність медичних паперів вимогам урядової постанови № 560. Чоловік розраховував, що суд його підтримає та зобов'яже ТЦК переглянути рішення. Проте служителі Феміди підтримали позицію центру комплектування.

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Хвороба не підпадає під перелік хвороб, що визначені у пункті 12 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Тому, підсумовуючи, з огляду на те, що у позивача відсутні підстави для отримання відстрочки від призову на військову службу… суд дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення позову– йдеться в документі.

Під час дослідження матеріалів суд звернув увагу на шифр основного діагнозу дружини – G55.1, тобто компресія нервових корінців і сплетінь унаслідок проблем із міжхребцевими дисками. Попри те, що в довідці ЛКК згадувалися супутні порушення, експертна команда визначила першопричиною саме захворювання хребта.

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Але українське законодавство чітко розмежовує причини настання інвалідності 3 групи у того, кого військовозобов'язаний має доглядати. Право на відстрочку надають виключно онкологічні захворювання, ампутації кінцівок, відсутність одного з парних органів, церебральний параліч, інші паралітичні синдроми або психічні розлади.

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Суд дійшов висновку, що зазначена патологія спини не належить до паралітичних синдромів чи паралічу в розумінні мобілізаційного закону.

Що це рішення означає для родин військовозобов'язаних

Судовий прецедент вказує на те, що наявність статусу інвалідності у родича не гарантує автоматичного захисту від призову, якщо діагноз не входить до суворого урядового списку. Військовозобов'язаним варто детально вивчати медичні коди та формулювання хвороб ще до подання заяв.

Крім того, подібні судові процеси тягнуть за собою помітні фінансові витрати на правничу допомогу та судовий збір, які родина не зможе повернути в разі програшу справи.

Нагадаємо, чинні правила відстрочки від мобілізації для чоловіків з родичами з інвалідністю ще вимагають підтвердження відсутності інших працездатних осіб, які можуть утримувати таких родичів.

Для отримання відстрочки необхідно надати документи про родинні зв'язки, документи про інвалідність та підтвердження відсутності інших працездатних утримувачів.