Две минуты – и эвакуатор уже на месте: народный депутат удивила реакцией полиции на нарушение

У народного депутата от партии "Европейская Солидарность" Нины Южаниной на одной из улиц Киева едва не эвакуировали автомобиль. Она признает, что нарушила правила, но была удивлена тем, что полиция отреагировала так быстро.

Народный депутат невольно нарушила правила парковки

Тот день был обычным и похожим на все те, когда в Верховной Раде проходило заседание. Нина Южанина ездит в парламент на собственном автомобиле. Но однажды она припарковалась с нарушениями, о чем рассказала на своей странице в Facebook.

Смотрите также 5% специальных мест на парковке: в Украине улучшили условия для водителей с детьми

Нина Южанина перед заседанием заехала в аптеку, чтобы купить лекарства. Машину она оставила с включенной аварийной сигнализацией и покинула ее буквально на несколько минут. Однако за это время на месте уже появились инспекторы и эвакуатор.

Честно говоря, я была в шоке. Я понимаю, что правила дорожного движения должны соблюдаться всеми без исключения. Но неужели именно так должна работать система? На мой вопрос, почему-то такая спешка, я услышала ответ, что автомобиль частично заехал на велосипедную дорожку,

– пояснила народный депутат.

По ее словам, к инспектору вопросов не возникло, поскольку она выполняла свою работу. Но время реагирования на столь незначительное нарушение действительно вызывает удивление. За считанные минуты полицейские успели зафиксировать автомобиль и вызвать эвакуатор.

Южанина добавила, что нарушение следовало бы зафиксировать надлежащим образом и рассмотреть в установленном порядке. А вот вопрос о необходимости эвакуации в таком случае – спорный.

Народный депутат обращалась к городским властям по поводу практики работы инспекторов по парковке и эвакуаторов, поскольку пока неясно, следят ли они за порядком или преследуют какую-то иную цель.

"Прошу не осуждать мою эмоциональную реакцию, а предложить выход из ситуации. Можно ли установить на законодательном уровне правила действий служб, можно ли как-то предотвратить то, чтобы эвакуационные компании получали сверхприбыль вместо штрафов, которые поступают в бюджет", – отметила чиновница.

Редакция 24 Канала обратилась к инспекторам, чтобы они разъяснили ситуацию.

В этой ситуации действительно удивляет быстрая реакция полиции. С одной стороны, хорошо, что нарушения фиксируются. Но такая поспешность заставляет задаться вопросом: правильно ли поступили патрульные, даже не дождавшись владельца?

Что еще стоит знать о парковке?

Парковка во дворах многоэтажных домов регулируется Правилами дорожного движения. Водителям запрещено оставлять автомобили на газонах, ближе чем в 5 метрах от мусорных контейнеров, менее чем в 10 метрах от выезда из двора, а также иногда на тротуарах. Отдельно наказывается парковка на местах для людей с инвалидностью без соответствующего права.

Однако в одном из споров суд подтвердил, что парковка на тротуаре не всегда является нарушением. Если автомобиль не мешает движению пешеходов и после его остановки остается не менее 2 метров свободного прохода, такая стоянка разрешена. Именно из-за недоказанности нарушения суд отменил штраф водителю.

К слову, теперь украинцы могут проверять информацию о штрафах за нарушение правил парковки через приложение Дия. Сервис позволяет оперативно узнать о вынесенном постановлении, ознакомиться с его деталями и, при необходимости, оплатить штраф без обращения в полицию.