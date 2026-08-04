От штрафа не уйти: Рада предлагает изменить закон о паркоместах для людей с инвалидностью

Народные депутаты предлагают на законодательном уровне защитить право людей с инвалидностью на беспрепятственное пользование специальными парковочными местами.

В Украине могут ужесточить ответственность за парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью

Проект, разработанный народными депутатами, стал особенно актуальным, когда в условиях войны возросла потребность в защите уязвимых слоев населения. Среди них теперь немало военнослужащих, ветеранов и ветеранок, а также гражданских лиц. В целом, по официальным данным, число людей с инвалидностью увеличилось на 600 тысяч. Поэтому в законопроекте №15403-2 подчеркивается , что следует обратить внимание на доступность транспортной инфраструктуры и возможность беспрепятственного использования специально отведенных парковочных мест.

К слову, это уже второй законопроект об ответственности за неправомерное использование специально отведенных парковочных мест. В проекте №15403 предлагался штраф в размере 1 700 гривен, а если человек безосновательно использует знак "Водитель с инвалидностью" – до 5 100 гривен.

Рост количества зафиксированных неправомерных остановок и парковок на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью или водителей, перевозящих таких людей, свидетельствует о недостаточном превентивном эффекте действующих санкций и имеющихся механизмов выявления соответствующих нарушений,

– считают авторы законопроекта.

В пояснительной записке ко второму проекту обратили внимание на то, что штрафы выписываются непосредственно во время выявления правонарушения сотрудником Национальной полиции или инспектором по парковке. Из-за этого страдает оперативность реагирования, особенно в случаях, когда нарушение носит кратковременный характер или совершается за пределами зоны постоянного контроля уполномоченных должностных лиц.

Авторы убеждены, что недостаточно будет лишь повысить размер штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью. Следует также усовершенствовать механизмы выявления, надлежащей фиксации и обработки правонарушений.

Поэтому ужесточение административной ответственности можно одновременно совместить с внедрением цифрового механизма фото- и видеофиксации именно этого правонарушения. Для этого будет использоваться Единый государственный веб-портал электронных услуг, а передавать данные смогут свидетели.

Предлагается в электронном виде проводить идентификацию пользователя, фиксировать дату, время, место и географические координаты, где произошло правонарушение. Будет надлежащим образом осуществляться и проверка, а также снижение риска предоставления недостоверной или измененной информации.

В целом авторы предлагают эффективно защищать права людей с инвалидностью в сфере дорожного движения и ужесточить наказания для нарушителей.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях будет закреплена возможность фиксации свидетелем нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств. Однако фиксация должна соответствовать технологическим требованиям.

Конечно, также предусмотрено повышение размера штрафа за неправомерное использование мест для лиц с инвалидностью и за ненадлежащее обустройство таких мест.

Напомним, с 5 марта в Украине вступил в силу закон, обязывающий оборудовать отдельные парковочные места для автомобилей, перевозящих детей в возрасте до трех лет. Воспользоваться ими смогут водители, у которых на транспортном средстве имеется соответствующий опознавательный знак.

Также предусмотрено, что органы власти будут содействовать созданию отдельных парковочных мест для беременных женщин, пожилых людей и ветеранов.

За нарушение правил парковки на специальных местах для людей с инвалидностью по-прежнему предусмотрены значительные штрафы, а неправильно припаркованный автомобиль могут эвакуировать.