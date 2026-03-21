Путешествия с любимцами: какие существуют правила перевозки животных за границу

Во время войны украинцы вынуждены чаще пересекать границу с домашними любимцами. Однако пограничники требуют несколько документов, чтобы гражданин мог право перевозить животных.

Какие документы нужны, чтобы поехать за границу с домашними любимцами?

Одним из главных условий для пересечения границы животным является имеющаяся у него вакцина против бешенства. Она должна быть сделана не позднее, чем за четыре месяца до выезда. Одна еще стоит оформить другие ветеринарные документы. Об этом пишут специалисты Безоплатной юридической помощи.

Хозяева, которые планируют ехать из Украины с животным, должны сделать ей микрочип. Важно, что он должен соответствовать стандарту ISO 11784/11785.

Кроме того, за три месяца до выезда стоит сдать анализ крови четвероногого на антитела к бешенству. При себе стоит иметь также:

ветеринарный паспорт европейского образца с отметками о прививках против бешенства и обработку от паразитов;

ветеринарное свидетельство о состоянии здоровья животного.

Такое свидетельство и международный ветеринарный сертификат действуют 72 часа.

Как указано статья 49 Закон Украины "О ветеринарной медицине", необходимые документы для перевозки животного за границу оформляются в государственной больнице ветмедицины или в территориальном подразделении Госпродпотребслужбы.

Сертификат для поездок за границу выдается в отделах пограничного инспекционного контроля управления государственного контроля на границе.

Оплата за ветеринарное свидетельство не взимается. Но владельцу нужно оплатить услугу осмотра животного. Стоимость может быть разной, в зависимости от города. Оформление международного ветеринарного сертификата сейчас проводится за один рабочий день и стоит 54 гривны 88 копеек.

Важно! Дополнительно для выезда на границе могут потребовать сертификаты об обработке от гельминтов и клещей, справки о других прививках и в некоторых случаях – специальные разрешения.

