Что происходило в доме под Киевом: Офис Военного омбудсмена проведет всестороннюю проверку

После инцидента в Петропавловской Борщаговке, что в Киевской области, Офис Военного омбудсмена инициировал проверку всех возможных нарушений, которые могли иметь место во временном пункте дислокации. В ведомстве убеждены: если есть лица, которые действовали там противоправно, то они должны ответить за содеянное в предусмотренном законом порядке.

Офис Военного омбудсмена инициировал проверку нарушения прав людей

На месте происшествия во временном пункте дислокации воинской части Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке, которое произошло 2 ноября, работали специалисты Офиса Военного омбудсмена. В связи с нападением на военный объект, где могли удерживаться гражданские лица и военнослужащие, будут проверяться не только возможные факты пыток, но и другие обстоятельства. Об этом сообщили в самом Офисе.

Представители ведомства находились не только на месте беспорядков, но и посетили госпиталь, куда доставили четырех военных из того здания.

Благодаря инициированной проверке в отношении возможных нарушений правил мобилизации и незаконного задержания людей должны проверить:

почему новобранцы, ожидавшие военной подготовки, и военнослужащие, находившиеся в СОЧ, оказались в частном доме;

не было ли нарушений во время прохождения военно-врачебной комиссии;

обоснованы ли выводы о годности к военной службе с учетом состояния здоровья;

обстоятельства самовольного оставления воинской части и процедуры возвращения к военной службе.

В то же время подчеркиваем, что применение силы к военнослужащим и нападение на военный объект недопустимы, события в Петропавловской Борщаговке требуют жесткого реагирования правоохранительных органов в пределах их компетенции,

– говорится в сообщении Офиса Военного омбудсмена.

Что известно о столкновениях в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 3 ноября ГБР открыло уголовное производство по факту столкновений в Петропавловской Борщаговке. В частности, расследование касается превышения полномочий военным должностным лицом.

Инцидент произошел возле частного дома, где временно размещались военные, после распространения заявлений о якобы незаконном лишении свободы и пытках там людей.

К расследованию также подключается министр внутренних дел Иван Выговский. В течение дня чиновник получал регулярные доклады от командующего Национальной гвардией, временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции Украины и командования 1-го корпуса "Азов".

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов назвал события в Петропавловской Борщаговке недопустимыми и наносящими ущерб единству украинцев на фоне российской угрозы.