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В эфире Инцидент в Петропавловской Борщаговке: главное о ситуации с военными в доме

Андрей Шляхтин

Что сейчас происходит в Петропавловской Борщаговке: все об инциденте / 24 Канал

Инцидент в Петропавловской Борщаговке: главное о ситуации с военными в доме

Главные события на эту минуту

  • Полиция опровергла слухи о 40 заложниках и гибели людей в Петропавловской Борщаговке.
  • Столкновения возле дома вспыхнули после того, как медиков частной скорой помощи не пустили внутрь.
  • В здание допустили врача, после чего четырех пострадавших доставили в больницу.
  • Пивненко подтвердил, что в доме находились военные, самовольно покинувшие свои части.
  • На месте происшествия приступили к работе следственно-оперативная группа полиции и Офис военного омбудсмена.

Хронология событий

Последнее событие 18 мин назад

2 ноября 2026

К расследованию обстоятельств были привлечены полиция и Офис военного омбудсмена

На место прибыла следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств удержания людей, сообщает "Суспильне". Военный омбудсмен Ольга Решетилова отметила, что все бойцы в безопасности, а к расследованию также привлекут СБУ.

Появилось видео с бойцами изнутри здания

Мобилизованные, находящиеся в пункте Национальной гвардии, заявили на видео, что к ним не применяли насилие, а один из бойцов сообщил, что повредил руку сам.

У здания возобновились столкновения с применением газа

Во время напряженного противостояния у ворот дома правоохранители вновь применили слезоточивый газ против толпы, сообщают очевидцы.

Родных военных и представителей СМИ пропустили в здание

Пресс-секретарь Национальной гвардии Руслан Музычук заявил, что родственникам и журналистам разрешили зайти внутрь и пообщаться с военнослужащими.

Место дислокации военных срочно перенесут из-за угрозы удара со стороны РФ

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко сообщил, что здание служило пунктом для мобилизованных и там остаются 18 бойцов, однако местоположение меняют из соображений безопасности, передает УНИАН.

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Возле дома вспыхнули столкновения с применением фаеров

Ситуация возле здания в Петропавловской Борщаговке обострилась: собравшиеся начали бросать яйца и зажигать фаеры с требованием выпустить людей, сообщают очевидцы.

Командующий Национальной гвардией объявил о проведении служебного расследования в связи с обращением с бойцами

Александр Пивненко отверг обвинения в пытках и заявил, что информация о ненадлежащем обращении с военнослужащими, вернувшихся после СОЧ, будет проверена, а результаты будут обнародованы, передает "Интерфакс-Украина". источник

Командующий Национальной гвардией прокомментировал инцидент с задержанием бойцов

Генерал Александр Пивненко заявил, что в здании находятся военнослужащие, а четверо переданых врачам лиц ранее ушли в СОЧ.

Медики вывезли из здания четырех пострадавших

Врач после осмотра сообщила, что в доме находились 25–30 человек, четверо из которых в тяжелом состоянии были переданы "скорой". источник

В здание пропустили врача и сотрудника полиции

После блокировки ворот сотрудники полиции и врач получили доступ к зданию, чтобы оказать помощь пострадавшим.

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Полиция опровергла заявления о 40 заложниках

Правоохранители заявили, что вызов был связан с препятствованием проезду "скорой" к дому, где находятся военнослужащие НГУ.

На место прибыли представители полиции и Нацгвардии. Также там присутствует командующий НГУ Александр Пивненко.

 
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Что происходит возле дома с военными в Петропавловской Борщаговке: видео 24 Канала

Столкновения у здания и осмотр врачей

По сообщениям СМИ, у ворот здания собрались местные жители, которые требовали пропустить медицинских работников к пострадавшим. Во время давки возникли столкновения, а с территории применили слезоточивый газ. После вмешательства правоохранителей врача вместе с полицейским пропустили внутрь.

Врач после выхода рассказала, что в подвальном помещении находятся от 25 до 30 человек. По ее словам, удерживаемые не могли точно назвать свой статус. Четырех мужчин в тяжелом состоянии передали машинам скорой помощи для срочной госпитализации.

Заявление командования Нацгвардии и полиции

Полиция Киевской области официально опровергла сообщения из соцсетей о 40 заложниках и наличии погибших. По данным ведомства, в здании предварительно находились бойцы одного из подразделений НГУ.

На место происшествия прибыл командующий Национальной гвардией Украины генерал Александр Пивненко. Он отметил, что в здании действительно находились военнослужащие, а четверо мужчин, которых доставили в больницу, были ранее задержаны за самовольное оставление части. В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств инцидента.

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