"Приїхав, щоб розібратися": Буданов прибув на місце інциденту у Петропавліській Борщагівці

Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.

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Що відомо про приїзд Буданова?

Кирило Буданов особисто прибув до Петропавлівської Борщагівки, де тривають сутички навколо приватного будинку. Інцидент уже привернув увагу Офісу Президента.

Я приїхав розібратися, що тут відбувається. Справа буде під наглядом ДБР, Генпрокуратури та інших правоохоронних структур,– заявив він.

Буданов особисто прибув у Петропавлівську Борщагівку: дивіться відео

Також повідомляється, що на місце прибув спецпідрозділ КОРД. Правоохоронцям і військовому командуванню доручили з'ясувати всі обставини події та надати суспільству інформацію про результати перевірки.

Згодом стало відомо, що Буданов поспілкувався з підлітком 2011 року народження, який опинився в підвалі будівлі. За попередньою інформацією, дитину могли перекинути через паркан на територію будинку.

Нагадаємо, конфлікт виник навколо приватного будинку, де, за повідомленнями, могли перебувати військовослужбовці Національної гвардії. На тлі ситуації зібралися люди, які вимагають звільнити тих, хто перебуває всередині.

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Згодом ситуація загострилася: повідомлялося про запуск димових шашок, пошкодження огорожі та розбиті вікна. Журналістка, яка працює на місці, також повідомляла про постріли.

Раніше в Офісі військового омбудсмана заявили, що всі військовослужбовці нібито перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну допомогу. Відомство перевіряє обставини інциденту.

Водночас командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що на об'єкті перебували військовослужбовці, зокрема ті, які самовільно залишили військові частини.

Четверо військових потребували медичної допомоги, тому їх доправили до медичного центру Нацгвардії. За його словами, ще 18 військовослужбовців, яких він бачив у приміщенні, почувалися нормально та могли телефонувати рідним.