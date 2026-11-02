Командувач Нацгвардії прибув до Петропавлівської Борщагівки та прокоментував події

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко прибув на місце та пояснив, що відбувалося в будинку, пише "УНІАН".

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Що сказав Півненко про військових у будинку?

Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці, зокрема ті, які самовільно залишили військові частини.

Ми знаємо, що військовослужбовці – це наше все, вони захищають нашу країну. Погане ставлення до них – це неможливо. Чотирьох військовослужбовців, які потребують медичної допомоги, ми відправили. Це військовослужбовці, які були піймані після СЗЧ та повернуті в підрозділи. Інші військовослужбовці – це військовослужбовці Національної гвардії– сказав командувач.

Він також заявив, що в будинку не було примусового утримування людей. Він нібито бачив там ще 18 військовослужбовців, які почувалися нормально та мали можливість телефонувати рідним. Водночас Півненко наголосив, що підрозділ "Хартія" не причетний до цієї ситуації.

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Командувач Нацгвардії заявив, що особисто контролюватиме службове розслідування. Опитають командира та медиків, які постійно перебували на місці, а в разі виявлення порушень винних покарають.

Півненко також визнав, що місце тимчасового розміщення військових потрібно змінити. Нинішня локація не є безпечною, адже в неї може влучити російська ракета.

Окремо командувач пояснив, чому в людей забирали телефони. За його словами, це робили з міркувань безпеки, оскільки мобільні пристрої могли розкрити місце перебування військових.

Нагадаємо, 2 листопада в мережі з'явилися повідомлення про нібито незаконне утримування близько 40 людей у підвалі приватного будинку. Також поширювали звинувачення в катуваннях, вимаганні грошей за звільнення та перешкоджанні медикам потрапити до людей, які потребували допомоги.

Приводом для виклику поліції стала заява працівників приватної швидкої допомоги: вони повідомили, що їм перешкоджають дістатися до громадянина. На місце прибули правоохоронці, а біля будинку зібралися місцеві жителі. Згодом у мережі з'явилися відео сутичок і спроб людей потрапити на територію.